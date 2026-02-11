Menu
MERCADO DA BOLA

Kayky viaja para assinar com o Internacional; saiba detalhes do acordo

Atacante não fazia parte dos planos do Tricolor de Aço para 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/02/2026 - 10:14 h

Kayky deixa o Bahia após 76 partidas e três títulos
Kayky deixa o Bahia após 76 partidas e três títulos

O Bahia acertou a transferência de Kayky para o Internacional, conforme apurou o Portal A TARDE. O atacante será emprestado ao clube gaúcho até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Kayky já se encontra nas instalações do Internacional para realizar exames médicos e concluir os trâmites finais para a assinatura do contrato. Antes de acertar com o Colorado, o atleta esteve próximo de reforçar o Corinthians.

Com apenas 16 minutos disputados pelo Bahia na atual temporada, Kayky não fazia parte dos planos da comissão técnica tricolor para 2026, de acordo com apuração do Portal A TARDE. Na última segunda-feira, 9, o atacante sequer participou do treinamento com o restante do elenco.

Leia Também:

Vasco x Bahia: Ceni aposta na invencibilidade como "combustível"
Libertadores: saiba quem o Bahia pode enfrentar se passar do O'Higgins
Exclusivo! Grupo City negocia ampliação de ações na SAF do Bahia

No Bahia

Em duas passagens pelo clube, Kayky disputou 76 partidas com a camisa do Bahia, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. No período, conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 2023 e 2025 — sendo autor do gol que garantiu a conquista sobre o Vitória —, além da Copa do Nordeste, também na última temporada.

x