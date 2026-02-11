MERCADO DA BOLA
Kayky viaja para assinar com o Internacional; saiba detalhes do acordo
Atacante não fazia parte dos planos do Tricolor de Aço para 2026
Por Téo Mazzoni
O Bahia acertou a transferência de Kayky para o Internacional, conforme apurou o Portal A TARDE. O atacante será emprestado ao clube gaúcho até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.
Kayky já se encontra nas instalações do Internacional para realizar exames médicos e concluir os trâmites finais para a assinatura do contrato. Antes de acertar com o Colorado, o atleta esteve próximo de reforçar o Corinthians.
Com apenas 16 minutos disputados pelo Bahia na atual temporada, Kayky não fazia parte dos planos da comissão técnica tricolor para 2026, de acordo com apuração do Portal A TARDE. Na última segunda-feira, 9, o atacante sequer participou do treinamento com o restante do elenco.
No Bahia
Em duas passagens pelo clube, Kayky disputou 76 partidas com a camisa do Bahia, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. No período, conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 2023 e 2025 — sendo autor do gol que garantiu a conquista sobre o Vitória —, além da Copa do Nordeste, também na última temporada.
