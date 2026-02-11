Kayky viaja para assinar com o Internacional; saiba detalhes do acordo

Kayky deixa o Bahia após 76 partidas e três títulos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia acertou a transferência de Kayky para o Internacional, conforme apurou o Portal A TARDE. O atacante será emprestado ao clube gaúcho até o fim de 2026, com opção de compra ao término do vínculo.

Kayky já se encontra nas instalações do Internacional para realizar exames médicos e concluir os trâmites finais para a assinatura do contrato. Antes de acertar com o Colorado, o atleta esteve próximo de reforçar o Corinthians.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com apenas 16 minutos disputados pelo Bahia na atual temporada, Kayky não fazia parte dos planos da comissão técnica tricolor para 2026, de acordo com apuração do Portal A TARDE. Na última segunda-feira, 9, o atacante sequer participou do treinamento com o restante do elenco.

No Bahia

Em duas passagens pelo clube, Kayky disputou 76 partidas com a camisa do Bahia, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. No período, conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 2023 e 2025 — sendo autor do gol que garantiu a conquista sobre o Vitória —, além da Copa do Nordeste, também na última temporada.