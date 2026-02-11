PROVA DE FOGO
Vasco x Bahia: Ceni aposta na invencibilidade como "combustível"
Embalado, Esquadrão tenta manter sequência invicta no Brasileirão
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
Para além da busca pelo triunfo, o Bahia enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, 11, às 21h30, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando manter um feito importante na temporada: a invencibilidade.
Em 2026, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entrou em campo nove vezes, conquistando sete triunfos — todos consecutivos — e dois empates. A sequência coloca o Esquadrão em uma prateleira exclusiva neste início de ano.
Veja a sequência invicta em 2026:
- Juazeirense 1x1 Bahia — Baiano 2026
- Bahia 1x1 Fluminense — Brasileirão 2026
- Bahia 3x1 Porto-BA — Baiano 2026
- Corinthians 1x2 Bahia — Brasileirão 2026
- Vitória 0x1 Bahia — Baiano 2026
- Bahia 5x1 Barcelona de Ilhéus — Baiano 2026
- Bahia 3x0 Galícia — Baiano 2026
- Bahia de Feira 0x3 Bahia — Baiano 2026
- Bahia 4x2 Jequié — Baiano 2026
Leia Também:
Entre todas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão em 2026, apenas Bahia e Red Bull Bragantino seguem sem perder na temporada. O próprio Rogério Ceni já destacou a importância de manter a sequência invicta pelo maior tempo possível.
No triunfo sobre o Corinthians, há duas semanas, na estreia do Campeonato Brasileiro, o comandante tricolor afirmou que as vitórias consecutivas trazem, além de confiança, um ganho psicológico importante para as partidas seguintes.
E essa não foi a única vez que Ceni abordou o tema. No domingo, 8, após o empate diante da Juazeirense pelo Campeonato Baiano, o treinador classificou a manutenção da invencibilidade como o principal ponto positivo do confronto, que, segundo ele, teve poucos aspectos favoráveis a serem destacados.
Na ocasião, o comandante ressaltou a importância de prolongar a série sem derrotas e definiu a invencibilidade como “combustível” para o duelo contra o Vasco: “Alongar essa sequência, nove jogos sem perder. Isso serve de combustível para ir lá competir. O jogo contra o Vasco é duríssimo, jogo difícil”.
Isso serve de combustível para ir lá competir
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes