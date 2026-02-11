Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROVA DE FOGO

Vasco x Bahia: Ceni aposta na invencibilidade como "combustível"

Embalado, Esquadrão tenta manter sequência invicta no Brasileirão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

11/02/2026 - 8:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Série positiva vira arma do Bahia fora de casa
Série positiva vira arma do Bahia fora de casa -

Para além da busca pelo triunfo, o Bahia enfrenta o Vasco nesta quarta-feira, 11, às 21h30, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando manter um feito importante na temporada: a invencibilidade.

Em 2026, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni entrou em campo nove vezes, conquistando sete triunfos — todos consecutivos — e dois empates. A sequência coloca o Esquadrão em uma prateleira exclusiva neste início de ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja a sequência invicta em 2026:

  • Juazeirense 1x1 Bahia — Baiano 2026
  • Bahia 1x1 Fluminense — Brasileirão 2026
  • Bahia 3x1 Porto-BA — Baiano 2026
  • Corinthians 1x2 Bahia — Brasileirão 2026
  • Vitória 0x1 Bahia — Baiano 2026
  • Bahia 5x1 Barcelona de Ilhéus — Baiano 2026
  • Bahia 3x0 Galícia — Baiano 2026
  • Bahia de Feira 0x3 Bahia — Baiano 2026
  • Bahia 4x2 Jequié — Baiano 2026

Leia Também:

Libertadores: saiba quem o Bahia pode enfrentar se passar do O'Higgins
Exclusivo! Grupo City negocia ampliação de ações na SAF do Bahia
Bahia é o último time brasileiro a vencer 5x seguidas; veja lista

Entre todas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão em 2026, apenas Bahia e Red Bull Bragantino seguem sem perder na temporada. O próprio Rogério Ceni já destacou a importância de manter a sequência invicta pelo maior tempo possível.

No triunfo sobre o Corinthians, há duas semanas, na estreia do Campeonato Brasileiro, o comandante tricolor afirmou que as vitórias consecutivas trazem, além de confiança, um ganho psicológico importante para as partidas seguintes.

E essa não foi a única vez que Ceni abordou o tema. No domingo, 8, após o empate diante da Juazeirense pelo Campeonato Baiano, o treinador classificou a manutenção da invencibilidade como o principal ponto positivo do confronto, que, segundo ele, teve poucos aspectos favoráveis a serem destacados.

Na ocasião, o comandante ressaltou a importância de prolongar a série sem derrotas e definiu a invencibilidade como “combustível” para o duelo contra o Vasco: “Alongar essa sequência, nove jogos sem perder. Isso serve de combustível para ir lá competir. O jogo contra o Vasco é duríssimo, jogo difícil”.

Isso serve de combustível para ir lá competir
Rogério Ceni - técnico do Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2026 futebol brasileiro Rogério Ceni vasco da gama

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série positiva vira arma do Bahia fora de casa
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Série positiva vira arma do Bahia fora de casa
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Série positiva vira arma do Bahia fora de casa
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Série positiva vira arma do Bahia fora de casa
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x