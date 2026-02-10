Vasco x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Siga o A TARDE no Google

Bahia x Vasco pelo Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia visita o Vasco em São Januário nesta quarta-feira, 10, às 21h30, pela terceira rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço vem de um empate na Arena Fonte Nova diante da equipe do Fluminense, pelo placar de 1 a 1.

O Vasco também vem de empate dentro de casa, na última rodada enfrentou a equipe da Chapecoense, pelo placar de 1 a 1, partida com tons dramáticos que contou com o gol da Chapecoense no último lance da partida, de falta.

Após duas rodadas de Campeonato Brasileiro, o Bahia ocupa a quinta posição, com 4 pontos conquistados. Já o Vasco, com 1 ponto conquistado, está no 15º lugar.

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Globo (TV Aberta), e pelo Premiere (Pay-per-view).

Prováveis escalações

O Bahia não tem uma longa lista de desfalques para a partida, não podendo contar com o centroavante Dell, expulso no jogo anterior, e o atacante Ruan Pablo, lesionado. O volante Rezende, negociado com um time chinês, já foi liberado. O meia Michel Araújo retorna de suspensão.

Assim uma provável escalação do Bahia tem: Ronaldo, Gilberto, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba, Jean Lucas, Acevedo, Éverton Ribeiro, William José, Erick Pulga, Ademir.

Técnico: Rogério Ceni.

Do lado do Vasco, os meias Jair e Mateus Carvalho estão no departamento médico. Já o lateral Cuiabano, reforço de peso para a temporada, será relacionado pela primeira vez.

Assim uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Roberto Renan, Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem de Vasco x Bahia