BYD no Bahia? Montadora fecha patrocínio global com o Manchester City

Nas últimas semanas, o futebol baiano viu surgir rumores envolvendo a montadora chinesa BYD e o Bahia, em conversas que indicavam uma possível parceria para os naming rights do novo Centro de Treinamento do clube (CFA), além de uma aproximação global com o Grupo City.

No entanto, cotada no Bahia, BYD decidiu selar sua presença no futebol internacional com outro clube do conglomerado: o Manchester City. A empresa terá destaque na manga do uniforme de treino da equipe masculina titular e, a partir da próxima temporada, também estará presente no uniforme da equipe feminina principal.

A parceria vai além dos uniformes: o logotipo da BYD será exibido nos bancos de reserva do Etihad Stadium, e um dos veículos da marca conduzirá a entrada do ônibus oficial da equipe masculina em jogos disputados em casa pela Premier League e demais competições nacionais.

A iniciativa reforça a estratégia da BYD de ampliar o reconhecimento global de sua marca e do portfólio de veículos e soluções tecnológicas. A empresa já esteve envolvida como patrocinadora oficial da UEFA EURO 2024 e do Campeonato Europeu Sub-21 da UEFA 2025, consolidando sua presença no futebol internacional.

Sobre a parceria, Ferran Soriano, CEO do City Football Group, afirmou: “A BYD é líder global em seu segmento. Líder em entregar excelência por meio de tecnologia e inovação. Líder com propósito, para tornar o mundo um lugar melhor, valores que o Manchester City compartilha. Como clube, somos movidos pelo compromisso com a excelência e pela paixão pela inovação. Firmamos parcerias com líderes da indústria para criar um futuro mais sustentável do ponto de vista ambiental, começando pelas nossas instalações. É por isso que temos tanto orgulho de firmar esta parceria com a BYD e de assumir, juntos, o compromisso de trabalhar por um futuro melhor e mais sustentável ao longo de uma colaboração de longo prazo".