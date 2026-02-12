Ceni aposta em jogador do Bahia para ir à Copa do Mundo: “Tem chance”

Ceni valoriza reforço do Bahia e cita Copa do Mundo - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O Bahia venceu o Vasco nesta quarta-feira, 11, em São Januário, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados em três jogos na competição.

Após o apito final, apesar de reconhecer a superioridade do adversário em determinados momentos da partida, o técnico Rogério Ceni destacou, durante a coletiva, um reforço que vem ganhando espaço pela entrega em campo: Cristian “Kike” Olivera.

Técnico do Bahia destaca entrega de Kike e fala em Copa | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na partida, o uruguaio não marcou o gol do triunfo nem deu assistência, mas chamou a atenção pela dedicação e pela função tática desempenhada. Para o atacante, não houve bola perdida: percorreu o campo da grande área adversária até o setor defensivo, contribuindo com um desarme, três interceptações, dois cortes e cinco recuperações de bola.

Para Rogério Ceni, a entrega defensiva do atleta é “louvável”. O treinador ressaltou que “esses são os caras de que gosta”, jogadores que se dedicam ao máximo, independentemente de começarem como titulares ou no banco de reservas: “Para um treinador, isso não tem preço, não se compra”.

“Para mim, um jogador vale o que ele faz ofensivamente e o comprometimento que tem para defender. A escolha por ele foi porque era um jogo fora de casa, com campo pesado. Achei que ele e o Román poderiam dar mais peso no confronto físico para a gente”, explicou o comandante tricolor.

Ele está se provando uma grande contratação, tem chance de ir para a Copa do Mundo e está se entregando de corpo e alma para isso Rogério Ceni - técnico do Bahia

Kike Olivera vive, em 2026, a expectativa de uma possível convocação para a Copa do Mundo pelo Uruguai. O atacante é considerado “selecionável” pelo técnico Marcelo Bielsa, comandante da Celeste, e esteve presente na Copa América de 2024. Desde então, porém, não voltou a vestir a camisa da seleção uruguaia.

Em sua chegada ao Bahia, durante a coletiva de apresentação, Kike afirmou que “a Copa do Mundo é tudo o que um jogador sonha”, mas ressaltou que seu primeiro objetivo é ajudar o clube, entregar o melhor desempenho possível e fazer tudo para atuar em alto nível.