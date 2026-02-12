Bahia: Ceni revela gol não ensaiado e destaca "espírito competitivo"

Rogério Ceni em entrevista coletiva - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O "espírito competitivo" do Bahia prevaleceu no triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco nesta quarta-feira, 11, para Rogério Ceni. O treinador valorizou a entrega dos jogadores dentro de campo e o resultado, mas destacou que a equipe não tem a "maturidade" necessária para "vencer de forma mais convincente".

Em entrevista coletiva, o técnico apontou as atuações de Kike Olivera e Román Goméz como um "exemplo" da entrega dos atletas. Por outro lado, Ceni também admitiu que a equipe ainda precisa aprender a sustentar o nível de atuação após abrir o placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O espírito competitivo (que fica de positivo). O Kike é um exemplo disso, o Román também. São jogadores que se doaram muito dentro de campo, fizemos 20-25 minutos muito bons e tivemos o controle do jogo, mas é uma pena que o time não está maduro o suficiente para manter o nível de jogo pós-gol. É uma coisa que acontece na grande maioria dos clubes brasileiros, você está bem e faz o gol, mas acaba dando um passo atrás depois", disse o treinador.

Rogério também comentou a jogada do gol marcado por Luciano Juba. Segundo o treinador, a cobrança de escanteio que resultou no tento não havia sido preparada especificamente para o confronto desta quarta-feira, admitindo que a jogada foi "iniciativa deles".

"Para o jogo de hoje não era uma jogada programada, confesso. Ela que já foi feita em outros jogos quando a gente observava esse vazio na entrada da área do adversário, mas hoje foi iniciativa deles, e a batida boa com o Juba percebendo o espaço. Ele nem bateu da maneira como a gente treina, que é aquela bola que vira o corpo para bater, mas entrou chapando e fez o gol. Foi memória de treinamento para outros jogos, mas não foi para esse", comentou.

“É sempre difícil jogar aqui e acho que deveríamos tentar vencer de forma mais convincente e menos sofrido, mas é de valorizar muito esse triunfo porque são raros os times que vêm aqui em São Januário e conseguem vencer o Vasco", completou o treinador.

Com o resultado, o Bahia chegou a sete pontos em três jogos no Brasileirão — assumindo de forma provisória a vice-liderança.