Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"INICIATIVA DELES"

Bahia: Ceni revela gol não ensaiado e destaca "espírito competitivo"

Tricolor bateu o Vasco por 1 a 0 em São Januário

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/02/2026 - 0:52 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rogério Ceni em entrevista coletiva
Rogério Ceni em entrevista coletiva -

O "espírito competitivo" do Bahia prevaleceu no triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco nesta quarta-feira, 11, para Rogério Ceni. O treinador valorizou a entrega dos jogadores dentro de campo e o resultado, mas destacou que a equipe não tem a "maturidade" necessária para "vencer de forma mais convincente".

Em entrevista coletiva, o técnico apontou as atuações de Kike Olivera e Román Goméz como um "exemplo" da entrega dos atletas. Por outro lado, Ceni também admitiu que a equipe ainda precisa aprender a sustentar o nível de atuação após abrir o placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"O espírito competitivo (que fica de positivo). O Kike é um exemplo disso, o Román também. São jogadores que se doaram muito dentro de campo, fizemos 20-25 minutos muito bons e tivemos o controle do jogo, mas é uma pena que o time não está maduro o suficiente para manter o nível de jogo pós-gol. É uma coisa que acontece na grande maioria dos clubes brasileiros, você está bem e faz o gol, mas acaba dando um passo atrás depois", disse o treinador.

Leia Também:

Bahia vence Vasco e assume vice-liderança do Brasileirão
Contra o Vasco, zagueiro é substituído com dores e preocupa o Bahia
Bahia perde jogadores importantes para enfrentar o Vasco; veja lista

Rogério também comentou a jogada do gol marcado por Luciano Juba. Segundo o treinador, a cobrança de escanteio que resultou no tento não havia sido preparada especificamente para o confronto desta quarta-feira, admitindo que a jogada foi "iniciativa deles".

"Para o jogo de hoje não era uma jogada programada, confesso. Ela que já foi feita em outros jogos quando a gente observava esse vazio na entrada da área do adversário, mas hoje foi iniciativa deles, e a batida boa com o Juba percebendo o espaço. Ele nem bateu da maneira como a gente treina, que é aquela bola que vira o corpo para bater, mas entrou chapando e fez o gol. Foi memória de treinamento para outros jogos, mas não foi para esse", comentou.

“É sempre difícil jogar aqui e acho que deveríamos tentar vencer de forma mais convincente e menos sofrido, mas é de valorizar muito esse triunfo porque são raros os times que vêm aqui em São Januário e conseguem vencer o Vasco", completou o treinador.

Com o resultado, o Bahia chegou a sete pontos em três jogos no Brasileirão — assumindo de forma provisória a vice-liderança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni em entrevista coletiva
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Rogério Ceni em entrevista coletiva
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Rogério Ceni em entrevista coletiva
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Rogério Ceni em entrevista coletiva
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x