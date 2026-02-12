Bahia pode faturar mais de R$ 20 milhões com a transferência de Kayky

Siga o A TARDE no Google

Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Kayky foi emprestado ao Internacional até o fim da atual temporada. O vínculo, porém, prevê um valor fixado para opção de compra ao término do contrato e, caso seja exercida, o Bahia poderá faturar uma quantia milionária.

De acordo com o Portal A TARDE, a opção de compra para a aquisição dos direitos do atleta está estipulada em 3,5 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 21.595.000 na cotação atual.

Se a negociação for concretizada ao final de 2026, a venda de Kayky entrará para a lista das mais caras da história do futebol nordestino. A transferência passaria a ser a nona mais alta da região.

Confira o Top-10 atualizado:*

Luciano Rodríguez

Valor da venda: R$ 109.690.000

Posição: Atacante

Transferência: Bahia → Neom (SAU)

Ano: 2025

Biel

Valor da venda: R$ 48.000.000

Posição: Atacante

Transferência: Bahia → Sporting (POR)

Ano: 2025

Pedro Lima

Valor da venda: R$ 42.840.000

Posição: Lateral-direito

Transferência: Sport → Wolverhampton (ING)

Ano: 2024

Tiago

Valor da venda: R$ 38.000.000

Posição: Atacante

Transferência: Bahia → Orlando City (EUA)

Ano: 2025

Thaciano

Valor da venda: R$ 32.000.000

Posição: Meia

Transferência: Bahia → Santos

Ano: 2024

Wagner Leonardo

Valor da venda: R$ 26.000.000

Posição: Zagueiro

Transferência: Vitória → Grêmio

Ano: 2025

Jhoanner Chávez

Valor da venda: R$ 25.700.000

Posição: Lateral-esquerdo

Transferência: Bahia → Lens (FRA)

Ano: 2024

Moisés

Valor da venda: R$ 22.050.000

Posição: Atacante

Transferência: Fortaleza → Cruz Azul (MEX)

Ano: 2023

Gustavo Mancha

Valor da venda: R$ 19.800.000

Posição: Zagueiro

Transferência: Fortaleza → Olympiacos (GRE)

Ano: 2025

Alex Amorim

Valor da venda: R$ 19.000.000

Posição: Meia

Transferência: Fortaleza → Alverca (POR) / Genoa (ITA)

Ano: 2025/2026

*As informações do Top-10 são do blog do Casio Zirpoli.

Kayky foi anunciado como novo reforço do Internacional nesta quarta-feira, 11. O atleta realizou exames médicos e assinou contrato para defender a camisa do Colorado até o fim da temporada.

Pelo Bahia, somando as duas passagens pelo clube, o atacante disputou 76 partidas, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste da temporada passada.