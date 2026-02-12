Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Bahia pode faturar mais de R$ 20 milhões com a transferência de Kayky

Atacante foi emprestado ao Internacional até o final desta temporada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

12/02/2026 - 9:28 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino
Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino -

O atacante Kayky foi emprestado ao Internacional até o fim da atual temporada. O vínculo, porém, prevê um valor fixado para opção de compra ao término do contrato e, caso seja exercida, o Bahia poderá faturar uma quantia milionária.

De acordo com o Portal A TARDE, a opção de compra para a aquisição dos direitos do atleta está estipulada em 3,5 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 21.595.000 na cotação atual.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Se a negociação for concretizada ao final de 2026, a venda de Kayky entrará para a lista das mais caras da história do futebol nordestino. A transferência passaria a ser a nona mais alta da região.

Confira o Top-10 atualizado:*

Luciano Rodríguez

  • Valor da venda: R$ 109.690.000
  • Posição: Atacante
  • Transferência: Bahia → Neom (SAU)
  • Ano: 2025

Biel

  • Valor da venda: R$ 48.000.000
  • Posição: Atacante
  • Transferência: Bahia → Sporting (POR)
  • Ano: 2025

Pedro Lima

  • Valor da venda: R$ 42.840.000
  • Posição: Lateral-direito
  • Transferência: Sport → Wolverhampton (ING)
  • Ano: 2024

Tiago

  • Valor da venda: R$ 38.000.000
  • Posição: Atacante
  • Transferência: Bahia → Orlando City (EUA)
  • Ano: 2025

Thaciano

  • Valor da venda: R$ 32.000.000
  • Posição: Meia
  • Transferência: Bahia → Santos
  • Ano: 2024

Wagner Leonardo

  • Valor da venda: R$ 26.000.000
  • Posição: Zagueiro
  • Transferência: Vitória → Grêmio
  • Ano: 2025

Jhoanner Chávez

  • Valor da venda: R$ 25.700.000
  • Posição: Lateral-esquerdo
  • Transferência: Bahia → Lens (FRA)
  • Ano: 2024

Moisés

  • Valor da venda: R$ 22.050.000
  • Posição: Atacante
  • Transferência: Fortaleza → Cruz Azul (MEX)
  • Ano: 2023

Gustavo Mancha

  • Valor da venda: R$ 19.800.000
  • Posição: Zagueiro
  • Transferência: Fortaleza → Olympiacos (GRE)
  • Ano: 2025

Alex Amorim

  • Valor da venda: R$ 19.000.000
  • Posição: Meia
  • Transferência: Fortaleza → Alverca (POR) / Genoa (ITA)
  • Ano: 2025/2026

*As informações do Top-10 são do blog do Casio Zirpoli.

Leia Também:

Ceni aposta em jogador do Bahia para ir à Copa do Mundo: “Tem chance”
Bahia: Ceni revela gol não ensaiado e destaca "espírito competitivo"
Bahia vence Vasco e assume vice-liderança do Brasileirão

Kayky foi anunciado como novo reforço do Internacional nesta quarta-feira, 11. O atleta realizou exames médicos e assinou contrato para defender a camisa do Colorado até o fim da temporada.

Pelo Bahia, somando as duas passagens pelo clube, o atacante disputou 76 partidas, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste da temporada passada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Finanças no Futebol internacional Kayky mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros pode colocar atacante entre as maiores vendas da história do futebol nordestino
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x