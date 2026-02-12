MERCADO DA BOLA
Bahia pode faturar mais de R$ 20 milhões com a transferência de Kayky
Atacante foi emprestado ao Internacional até o final desta temporada
Por Téo Mazzoni
O atacante Kayky foi emprestado ao Internacional até o fim da atual temporada. O vínculo, porém, prevê um valor fixado para opção de compra ao término do contrato e, caso seja exercida, o Bahia poderá faturar uma quantia milionária.
De acordo com o Portal A TARDE, a opção de compra para a aquisição dos direitos do atleta está estipulada em 3,5 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 21.595.000 na cotação atual.
Se a negociação for concretizada ao final de 2026, a venda de Kayky entrará para a lista das mais caras da história do futebol nordestino. A transferência passaria a ser a nona mais alta da região.
Confira o Top-10 atualizado:*
Luciano Rodríguez
- Valor da venda: R$ 109.690.000
- Posição: Atacante
- Transferência: Bahia → Neom (SAU)
- Ano: 2025
Biel
- Valor da venda: R$ 48.000.000
- Posição: Atacante
- Transferência: Bahia → Sporting (POR)
- Ano: 2025
Pedro Lima
- Valor da venda: R$ 42.840.000
- Posição: Lateral-direito
- Transferência: Sport → Wolverhampton (ING)
- Ano: 2024
Tiago
- Valor da venda: R$ 38.000.000
- Posição: Atacante
- Transferência: Bahia → Orlando City (EUA)
- Ano: 2025
Thaciano
- Valor da venda: R$ 32.000.000
- Posição: Meia
- Transferência: Bahia → Santos
- Ano: 2024
Wagner Leonardo
- Valor da venda: R$ 26.000.000
- Posição: Zagueiro
- Transferência: Vitória → Grêmio
- Ano: 2025
Jhoanner Chávez
- Valor da venda: R$ 25.700.000
- Posição: Lateral-esquerdo
- Transferência: Bahia → Lens (FRA)
- Ano: 2024
Moisés
- Valor da venda: R$ 22.050.000
- Posição: Atacante
- Transferência: Fortaleza → Cruz Azul (MEX)
- Ano: 2023
Gustavo Mancha
- Valor da venda: R$ 19.800.000
- Posição: Zagueiro
- Transferência: Fortaleza → Olympiacos (GRE)
- Ano: 2025
Alex Amorim
- Valor da venda: R$ 19.000.000
- Posição: Meia
- Transferência: Fortaleza → Alverca (POR) / Genoa (ITA)
- Ano: 2025/2026
*As informações do Top-10 são do blog do Casio Zirpoli.
Kayky foi anunciado como novo reforço do Internacional nesta quarta-feira, 11. O atleta realizou exames médicos e assinou contrato para defender a camisa do Colorado até o fim da temporada.
Pelo Bahia, somando as duas passagens pelo clube, o atacante disputou 76 partidas, marcou seis gols e distribuiu 12 assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois Campeonatos Baianos (2023 e 2025) e a Copa do Nordeste da temporada passada.
