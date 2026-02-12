URGENTE!
Bahia encaminha empréstimo de Cauly ao São Paulo; saiba valores
Vínculo com o clube paulista prevê opção de compra ao final da temporada
Por Téo Mazzoni
O meio-campista Cauly está de saída do Bahia. O São Paulo encaminhou o empréstimo do camisa 8 tricolor até o final de 2026, com opção de compra ao término do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.
O Portal A TARDE soube que Cauly sequer treinou com o elenco tricolor na última segunda-feira, 9, no CT Evaristo de Macedo. O jogador possui contrato com o Esquadrão até o final de 2028.
Saiba moldes do negócio
- Empréstimo até o fim do ano
- O Bahia recebeu 500 mil euros com o empréstimo de Cauly ao São Paulo até o final desta temporada.
- Se o jogador atingir a primeira meta, que consiste em 25 partidas disputadas, o clube paulista terá a obrigação de pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos do atleta.
- Além disso, uma segunda meta prevista no contrato pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.
- Caso Cauly cumpra todas as metas estipuladas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia manterá 25% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual negociação futura.
No início desta temporada, o Tricolor de Aço havia recusado uma investida do São Paulo pela contratação por empréstimo de Cauly, alegando que só consideraria um negócio em definitivo.
No entanto, o cenário mudou após o atleta perder espaço no elenco e deixar de ser relacionado para as partidas pelo técnico Rogério Ceni.
Cauly pelo Bahia
Principal jogador do Esquadrão em 2023, quando chamou a atenção do país pelo desempenho no Brasileirão, Cauly não conseguiu repetir o sucesso daquela temporada e foi gradativamente perdendo espaço no time titular do técnico Rogério Ceni.
O camisa 8 acumula 174 jogos vestindo azul, vermelho e branco, com 23 gols e 24 assistências. Além disso, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025, e também a Copa do Nordeste na temporada passada.
