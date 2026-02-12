Bahia encaminha empréstimo de Cauly ao São Paulo; saiba valores

Siga o A TARDE no Google

Cauly vai jogar pelo São Paulo em 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O meio-campista Cauly está de saída do Bahia. O São Paulo encaminhou o empréstimo do camisa 8 tricolor até o final de 2026, com opção de compra ao término do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Portal A TARDE.

O Portal A TARDE soube que Cauly sequer treinou com o elenco tricolor na última segunda-feira, 9, no CT Evaristo de Macedo. O jogador possui contrato com o Esquadrão até o final de 2028.



Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Saiba moldes do negócio

Empréstimo até o fim do ano

O Bahia recebeu 500 mil euros com o empréstimo de Cauly ao São Paulo até o final desta temporada.

até o final desta temporada. Se o jogador atingir a primeira meta, que consiste em 25 partidas disputadas, o clube paulista terá a obrigação de pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos do atleta .

. Além disso, uma segunda meta prevista no contrato pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.

ao Tricolor de Aço. Caso Cauly cumpra todas as metas estipuladas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia manterá 25% dos direitos econômicos do jogador , garantindo participação em uma eventual negociação futura.

No início desta temporada, o Tricolor de Aço havia recusado uma investida do São Paulo pela contratação por empréstimo de Cauly, alegando que só consideraria um negócio em definitivo.

No entanto, o cenário mudou após o atleta perder espaço no elenco e deixar de ser relacionado para as partidas pelo técnico Rogério Ceni.

Cauly pelo Bahia

Principal jogador do Esquadrão em 2023, quando chamou a atenção do país pelo desempenho no Brasileirão, Cauly não conseguiu repetir o sucesso daquela temporada e foi gradativamente perdendo espaço no time titular do técnico Rogério Ceni.

O camisa 8 acumula 174 jogos vestindo azul, vermelho e branco, com 23 gols e 24 assistências. Além disso, conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025, e também a Copa do Nordeste na temporada passada.