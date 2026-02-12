"VENCEU O MELHOR"
Comentarista da Globo analisa triunfo do Bahia: "Dentro da lógica"
André Rizek comentou o confronto em São Januário e avaliou o elenco do Vasco como inferior
Por Marina Branco
Siga o A TARDE no Google
O Bahia visitou São Januário na última quarta-feira, 11, e deixou o estádio com três pontos, uma invencibilidade intacta e muitos elogios. Alguns deles vieram do comentarista André Rizek, que avaliou o triunfo por 1 a 0 em cima do Vasco da Gama como "dentro da lógica".
Segundo Rizek, a superioridade tricolor já vinha sendo demonstrada desde o início da temporada. O Bahia venceu o Corinthians fora de casa e agora supera o Vasco como visitante, algo que contrasta com o desempenho irregular longe da Fonte Nova no ano passado.
Leia Também:
"Falar com o torcedor do Bahia hoje é fácil. É só dizer obviedades. O time dele é melhor do que o Vasco. Resultado absolutamente dentro da lógica. O time do Bahia é muito bom e venceu o melhor", afirmou.
Para o comentarista, o elenco do Bahia hoje é estruturado para brigar na parte de cima da tabela - algo que, na visão dele, não se aplica ao clube carioca.
Críticas ao elenco do Vasco
Na análise, Rizek divergiu de opiniões que colocam o Vasco como candidato à parte alta da classificação. Para ele, o grupo comandado por Fernando Diniz ganhou volume, mas não qualidade.
"O Diniz ganhou mais opção, mas não ganhou mais qualidade. Perdeu jogadores importantes e caiu de nível", opinou. O comentarista destacou que o Vasco até cria oportunidades, mas perdeu poder de decisão.
Citou a saída de peças-chave e afirmou que o time precisará conquistar resultados "fora da normalidade" para fazer campanha segura. "Vejo pouca coisa mudando no elenco do Vasco. É brigar nas Copas e sobreviver no Brasileiro", comentou.
Visitante indigesto
Dentro de campo, o Bahia confirmou a tese. A equipe foi mais organizada no início da partida, controlou o meio-campo e abriu o placar em jogada ensaiada, com cobrança de escanteio trabalhada por Everton Ribeiro e finalização precisa de Luciano Juba.
Depois do gol, o Vasco tentou reagir, explorando principalmente o lado direito ofensivo com Andrés Gómez, mas o Tricolor conseguiu administrar a vantagem até o apito final.
Com o resultado, o Bahia chega aos sete pontos em três rodadas e assume a vice-liderança provisória do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento na temporada inteira até aqui.
Próximos compromissos
O Tricolor agora volta suas atenções para dois desafios importantes, contra o Jacuipense na Fonte Nova pelo Campeonato Baiano, e o tão esperado e sonhado confronto diante do chileno O'Higgins pela pré-Libertadores.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes