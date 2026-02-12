"O Bahia não teve chances": Fernando Diniz reage a derrota do Vasco

Fernando Diniz técnico do Vasco - Foto: Reprodução / X

Após perder para o Bahia pelo placar de 1 a0 nesta quarta-feira, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz lamentou, em entrevista coletiva, a postura do seus comandados e demonstrou frustração com o resultado.

“O sentimento é de frustração total. O torcedor tem que estar bravo, chateado e ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A gente produziu para ganhar. Tivemos chances para virar, mas não viramos. Estou aqui para ser vaiado e estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter as oportunidades de gol. O Bahia não teve nenhuma grande chance. Fizeram um gol numa jogada que não estava mapeada", declarou Diniz.

Após o Bahia marcar o único gol do jogo, o Vasco melhorou em desempenho e foi o dono das ações do jogo na segunda etapa. O bom desempenho do Cruz-Maltino parou na ineficiência de seu ataque, que não conseguiu converter em gol as oportunidades criadas.

Com o resultado do jogo em São Januário, o Bahia ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos conquistados em três jogos, atrás apenas do São Paulo. Já o Vasco, que ainda não venceu, tem 1 ponto e ocupa a zona de rebaixamento.

