Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO 2026

"O Bahia não teve chances": Fernando Diniz reage a derrota do Vasco

Técnico assume responsabilidade após derrota em São Januário

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/02/2026 - 14:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fernando Diniz técnico do Vasco
Fernando Diniz técnico do Vasco -

Após perder para o Bahia pelo placar de 1 a0 nesta quarta-feira, em São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz lamentou, em entrevista coletiva, a postura do seus comandados e demonstrou frustração com o resultado.

“O sentimento é de frustração total. O torcedor tem que estar bravo, chateado e ter alguém para xingar, e o treinador é o maior responsável. A gente produziu para ganhar. Tivemos chances para virar, mas não viramos. Estou aqui para ser vaiado e estou preparado para isso. O time tem que conseguir converter as oportunidades de gol. O Bahia não teve nenhuma grande chance. Fizeram um gol numa jogada que não estava mapeada", declarou Diniz.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após o Bahia marcar o único gol do jogo, o Vasco melhorou em desempenho e foi o dono das ações do jogo na segunda etapa. O bom desempenho do Cruz-Maltino parou na ineficiência de seu ataque, que não conseguiu converter em gol as oportunidades criadas.

Leia Também:

Bahia encaminha empréstimo de Cauly ao São Paulo; saiba valores
"Mais influente da década": Ceni se derrete por Éverton Ribeiro
Brasileirão Feminino 2026: torneio terá grandes mudanças; entenda

Classificação do Brasileirão

  • Com o resultado do jogo em São Januário, o Bahia ocupa a segunda posição do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos conquistados em três jogos, atrás apenas do São Paulo. Já o Vasco, que ainda não venceu, tem 1 ponto e ocupa a zona de rebaixamento.

Histórico do confronto

  • Nos últimos confrontos entre Vasco e Bahia, o Gigante da Colina perdeu 3 dos últimos 5 disputados, com o último resultado positivo no ano de 2025, quando venceu por 3 a 1 em São Januário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro Fernando Diniz vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fernando Diniz técnico do Vasco
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Fernando Diniz técnico do Vasco
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Fernando Diniz técnico do Vasco
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Fernando Diniz técnico do Vasco
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x