Brasileirão Feminino 2026: torneio terá grandes mudanças; entenda

Siga o A TARDE no Google

Brasileirão Feminino terá mudanças em seu regulamento - Foto: Divulgação | Rafael Ribeiro / CBF

O Brasileirão Feminino 2026 inicia nesta quarta-feira, 12, com grandes mudanças feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)em seu regulamento. A primeira alteração foi o aumento nos valores da premiação, somado a isso, o campeonato aumentou o número de clubes na competição.

Com essa mudança, o Brasileirão Feminino 2026 será disputado por 18 equipes, ao invés de 16, como era feito anteriormente. Ou seja, o número de jogos também mudou, passando de 134 para 167.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro ponto que sofreu alterações foi a quantidade de clubes que se classificam do campeonato para a Copa Libertadores, agora as duas equipes finalistas se classificam para o torneio continental.

Logo, com o aumento dos clubes, o número de rebaixamentos também mudou, agora, os dois piores colocados vão cair para a segunda divisão.

Entenda como o campeonato vai funcionar

O Brasileirão Feminino vai manter seu formato atual, com todos os times se enfrentando na primeira fase em turno único e os oito melhores colocados avançando para os mata-matas.

A segunda fase é composta por oitavas, quartas, semifinais e finais, todas sendo disputadas em jogos de ida e volta até o dia 4 de outubro. As duas equipes finalistas estão garantidas na Libertadores de 2027.

Com as mudanças, os clubes participantes são:

América-MG

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Ferroviária

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Juventude

Mixto

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vitória

Aumento na premiação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores da premiação, agora: