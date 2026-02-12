ESPORTES
Brasileirão Feminino 2026: torneio terá grandes mudanças; entenda
Competição inicia nesta quarta-feira, 12, e sofreu grandes mudanças em seu regulamento
O Brasileirão Feminino 2026 inicia nesta quarta-feira, 12, com grandes mudanças feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)em seu regulamento. A primeira alteração foi o aumento nos valores da premiação, somado a isso, o campeonato aumentou o número de clubes na competição.
Com essa mudança, o Brasileirão Feminino 2026 será disputado por 18 equipes, ao invés de 16, como era feito anteriormente. Ou seja, o número de jogos também mudou, passando de 134 para 167.
Outro ponto que sofreu alterações foi a quantidade de clubes que se classificam do campeonato para a Copa Libertadores, agora as duas equipes finalistas se classificam para o torneio continental.
Logo, com o aumento dos clubes, o número de rebaixamentos também mudou, agora, os dois piores colocados vão cair para a segunda divisão.
Entenda como o campeonato vai funcionar
O Brasileirão Feminino vai manter seu formato atual, com todos os times se enfrentando na primeira fase em turno único e os oito melhores colocados avançando para os mata-matas.
A segunda fase é composta por oitavas, quartas, semifinais e finais, todas sendo disputadas em jogos de ida e volta até o dia 4 de outubro. As duas equipes finalistas estão garantidas na Libertadores de 2027.
Com as mudanças, os clubes participantes são:
- América-MG
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Bragantino
- Corinthians
- Cruzeiro
- Ferroviária
- Flamengo
- Fluminense
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- Mixto
- Palmeiras
- Santos
- São Paulo
- Vitória
Aumento na premiação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores da premiação, agora:
- campeão: R$ 2 milhões;
- vice-campeão: R$ 1 milhão;
- cotas de participação: R$ 720 mil;
- jogo transmitido em rede nacional: R$ 20 mil.
