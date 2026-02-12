Menu
ESPORTES
ESPORTES

Brasileirão Feminino 2026: torneio terá grandes mudanças; entenda

Competição inicia nesta quarta-feira, 12, e sofreu grandes mudanças em seu regulamento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/02/2026 - 12:42 h

Brasileirão Feminino terá mudanças em seu regulamento
Brasileirão Feminino terá mudanças em seu regulamento -

O Brasileirão Feminino 2026 inicia nesta quarta-feira, 12, com grandes mudanças feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)em seu regulamento. A primeira alteração foi o aumento nos valores da premiação, somado a isso, o campeonato aumentou o número de clubes na competição.

Com essa mudança, o Brasileirão Feminino 2026 será disputado por 18 equipes, ao invés de 16, como era feito anteriormente. Ou seja, o número de jogos também mudou, passando de 134 para 167.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro ponto que sofreu alterações foi a quantidade de clubes que se classificam do campeonato para a Copa Libertadores, agora as duas equipes finalistas se classificam para o torneio continental.

Logo, com o aumento dos clubes, o número de rebaixamentos também mudou, agora, os dois piores colocados vão cair para a segunda divisão.

Entenda como o campeonato vai funcionar

O Brasileirão Feminino vai manter seu formato atual, com todos os times se enfrentando na primeira fase em turno único e os oito melhores colocados avançando para os mata-matas.

A segunda fase é composta por oitavas, quartas, semifinais e finais, todas sendo disputadas em jogos de ida e volta até o dia 4 de outubro. As duas equipes finalistas estão garantidas na Libertadores de 2027.

Com as mudanças, os clubes participantes são:

  • América-MG
  • Atlético-MG
  • Bahia
  • Botafogo
  • Bragantino
  • Corinthians
  • Cruzeiro
  • Ferroviária
  • Flamengo
  • Fluminense
  • Grêmio
  • Internacional
  • Juventude
  • Mixto
  • Palmeiras
  • Santos
  • São Paulo
  • Vitória

Aumento na premiação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aumentou os valores da premiação, agora:

  • campeão: R$ 2 milhões;
  • vice-campeão: R$ 1 milhão;
  • cotas de participação: R$ 720 mil;
  • jogo transmitido em rede nacional: R$ 20 mil.

x