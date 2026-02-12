Técnico afirma que jogador do Real Madrid sofre bullying no clube

Técnico revela que jogador do Real Madrid sofre bullying no clube e expõe bastidores do elenco em meio a polêmica na Espanha. - Foto: JOSE JORDAN / AFP

Aos 21 anos, Arda Güler tenta se firmar no elenco do Real Madrid em meio à forte concorrência por posição. O meia turco alterna entre titularidade e entradas no decorrer das partidas, demonstrando qualidade técnica e ganhando espaço gradualmente no time merengue. Fora de campo, porém, o jovem vive um cenário delicado, segundo revelações feitas por um antigo mentor.

Em entrevista ao “Sports Digitale”, o ex-técnico turco Serhat Pekmezci afirmou que o jogador estaria sofrendo assédio moral dentro do vestiário do clube espanhol. De acordo com ele, o problema não envolve a comissão técnica nem a diretoria, mas parte do elenco.

"O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes", disse Serhat Pekmezci ao "Sports Digitale".

O ex-treinador utilizou o termo “mobbing” — expressão associada ao bullying no ambiente de trabalho — para descrever a situação enfrentada por Güler. Ele ressaltou que já havia alertado o atleta sobre os desafios de atuar em um clube da dimensão do Real Madrid, mas destacou a postura resiliente do meia.

"Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar".

Serhat Pekmezci é treinador e olheiro ligado ao futebol turco, com passagens por clubes do país e trabalhos nas categorias de base, além de atuação como scout em equipes como o Fenerbahçe. Foi ele, inclusive, quem levou Arda Güler ao clube turco antes da transferência do meia para o Real Madrid.

O ex-mentor também fez declarações contundentes sobre o ambiente interno do clube espanhol. Segundo ele, a toxicidade no vestiário teria impactado decisões recentes no comando técnico.

"Klopp já disse que alguns jogadores precisam sair para que ele possa chegar. É por isso que Xabi Alonso também saiu", declarou.

As declarações repercutiram rapidamente na imprensa europeia. Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.