CRISE NO REAL MADRID?
Técnico afirma que jogador do Real Madrid sofre bullying no clube
Treinador revela bastidores no clube espanhol e denuncia pressão sobre atleta do elenco merengue
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Aos 21 anos, Arda Güler tenta se firmar no elenco do Real Madrid em meio à forte concorrência por posição. O meia turco alterna entre titularidade e entradas no decorrer das partidas, demonstrando qualidade técnica e ganhando espaço gradualmente no time merengue. Fora de campo, porém, o jovem vive um cenário delicado, segundo revelações feitas por um antigo mentor.
Em entrevista ao “Sports Digitale”, o ex-técnico turco Serhat Pekmezci afirmou que o jogador estaria sofrendo assédio moral dentro do vestiário do clube espanhol. De acordo com ele, o problema não envolve a comissão técnica nem a diretoria, mas parte do elenco.
"O bullying partiu dos jogadores. Há um grupo lá que não conseguiu aceitar o Arda. Infelizmente, são jogadores com egos muito grandes", disse Serhat Pekmezci ao "Sports Digitale".
O ex-treinador utilizou o termo “mobbing” — expressão associada ao bullying no ambiente de trabalho — para descrever a situação enfrentada por Güler. Ele ressaltou que já havia alertado o atleta sobre os desafios de atuar em um clube da dimensão do Real Madrid, mas destacou a postura resiliente do meia.
Leia Também:
"Apesar de o Real Madrid ser um megaclube, Arda Güler sofre assédio moral no trabalho. Não é que ele tenha reclamado comigo, mas ele sabia que isso ia acontecer. Eu disse para ele ter paciência. Arda é muito paciente e consciente, mas até ele começou a se rebelar".
Serhat Pekmezci é treinador e olheiro ligado ao futebol turco, com passagens por clubes do país e trabalhos nas categorias de base, além de atuação como scout em equipes como o Fenerbahçe. Foi ele, inclusive, quem levou Arda Güler ao clube turco antes da transferência do meia para o Real Madrid.
O ex-mentor também fez declarações contundentes sobre o ambiente interno do clube espanhol. Segundo ele, a toxicidade no vestiário teria impactado decisões recentes no comando técnico.
"Klopp já disse que alguns jogadores precisam sair para que ele possa chegar. É por isso que Xabi Alonso também saiu", declarou.
As declarações repercutiram rapidamente na imprensa europeia. Até o momento, o Real Madrid não se pronunciou oficialmente sobre as acusações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes