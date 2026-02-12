POLÊMICA
Atleta é expulso dos Jogos de Inverno após protesto contra a guerra
Vladyslav Heraskevych foi excluído dos Jogos de Inverno 2026 após se recusar a retirar capacete com fotos de atletas mortos na guerra
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A participação do ucraniano Vladyslav Heraskevych nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026 terminou antes mesmo da disputa do skeleton ganhar as pistas. Nesta quinta-feira, 12, o atleta foi desclassificado após se recusar a cumprir orientações do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre manifestações durante o evento.
O caso ganhou repercussão internacional ao longo da semana. Heraskevych pretendia competir utilizando um capacete estampado com fotos de atletas ucranianos mortos na guerra contra a Rússia. O gesto foi interpretado pelo COI como uma forma de expressão que contraria as diretrizes da entidade para os Jogos.
Na manhã desta quinta, pouco antes das provas, o competidor se reuniu com a presidente da Comissão de Atletas do COI, Kirsty Coventry. Segundo comunicado oficial, “Esta manhã, em sua chegada às instalações da competição, Heraskevych se reuniu com a presidente da Comissão de Atletas do COI, Kirsty Coventry, que explicou pela última vez a posição da entidade. Como nas reuniões anteriores, ele se recusou a mudar a sua postura”.
Com a manutenção da decisão por parte do atleta, o desfecho foi imediato. “Foi desclassificado”, confirmou um porta-voz do Comitê Olímpico Ucraniano. O COI também confirmou que ele não poderá participar dos Jogos após descumprir as orientações sobre a expressão de atletas durante a competição.
Leia Também:
O tema já vinha sendo debatido nos bastidores desde o início da semana e ganhou força nas redes sociais. Na última terça-feira, 10, o Comitê propôs uma alternativa: que o ucraniano utilizasse uma braçadeira preta como medida excepcional, em vez do capacete com as imagens. A sugestão, no entanto, não foi aceita.
Após a decisão, Heraskevych se pronunciou na rede social X (antigo Twitter) e manteve o tom de posicionamento. “Este é o preço da nossa dignidade”, afirmou.
A atitude também recebeu apoio político. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saiu em defesa do atleta e destacou o simbolismo do capacete. “O capacete tem os retratos dos nossos atletas que caíram nas mãos da Rússia. Atletas ucranianos cujas vidas foram arrebatadas pela guerra travada pela Rússia”, enfatizou Zelensky na segunda-feira (9), em publicação no Telegram.
Com a desclassificação, o episódio se torna um dos momentos mais marcantes da edição de Milão-Cortina 2026, ampliando o debate sobre liberdade de expressão e neutralidade política no esporte olímpico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes