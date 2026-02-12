CONFUSÃO
Vídeo: Torcida de clube nordestino invade campo e agride jogadores
Confusão marcou semifinal do Maranhense após invasão de torcedores e agressões no estádio Nhozinho Santos
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A semifinal do Campeonato Maranhense terminou em cenas de violência na noite desta quarta-feira, 11, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. O jogo de volta entre Moto Club e IAPE precisou ser encerrado antes do apito final após a invasão de torcedores organizados ao gramado.
Aos 38 minutos do segundo tempo, com o IAPE vencendo por 2 a 0 e encaminhando a classificação, integrantes da torcida do Moto Club pularam o alambrado e partiram para a agressão contra jogadores em campo. A invasão ocorreu em meio à revolta pela eliminação iminente da equipe mandante.
Leia Também:
O atacante Andrezinho foi um dos alvos, cercado e agredido por três invasores. Atletas que estavam no banco de reservas e membros da comissão técnica correram para o gramado na tentativa de conter as agressões e proteger os companheiros. A Polícia Militar precisou intervir para controlar a situação.
Diante da falta de segurança, o árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os capitães das duas equipes aos 41 minutos da etapa final e decidiu encerrar a partida. Com o placar mantido em 2 a 0, o IAPE confirmou a classificação para a final do Campeonato Maranhense pela primeira vez em sua história.
Assista:
Camisa 7 = sujeito homem pic.twitter.com/S68nZvbzAU— Futmais | Menino Fut (@futtmais) February 12, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes