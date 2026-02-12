VITÓRIA NA DISPUTA!
Com Vitória e sem Bahia, Copa do Nordeste tem datas divulgadas
A competição começa em 25 de março e termina no dia 7 de junho, com 20 clubes na disputa
Por Marina Branco
A temporada já está começando, a Copa do Nordeste se aproximando, e os detalhes já estão "na mesa" dos 20 clubes que disputarão a orelhuda da "Lampions League" em 2026.
A competição regional começa no dia 25 de março e terá a grande final marcada para 7 de junho, marcando a primeira edição após as mudanças no calendário nacional promovidas pela CBF.
Uma das alterações já é muito conhecida pelos baianos - o Bahia, atual campeão, não disputará o torneio por estar classificado para a Libertadores, já que o novo regulamento impede a participação de clubes envolvidos em competições internacionais na mesma temporada.
Agora, o torneio já tem datas definidas, formato detalhado e, é claro, os vinte times que entrarão na disputa definidos.
Datas da competição
Primeira fase
- 1ª rodada: 25 ou 26 de março
- 2ª rodada: 28 ou 29 de março
- 3ª rodada: 8 ou 9 de abril
- 4ª rodada: 15 ou 16 de abril
- 5ª rodada: 29 ou 30 de abril
Quartas de final
- 6 ou 7 de maio
Semifinais
- Ida: 20 de maio
- Volta: 27 de maio
Final
- Ida: 3 de junho
- Volta: 7 de junho
Formato
Os 20 clubes serão distribuídos, por sorteio, em quatro grupos (A, B, C e D), com cinco equipes cada.
Primeira fase
- Confrontos cruzados (Grupo A × Grupo B, Grupo C × Grupo D)
- Turno único
- Cinco rodadas para cada time
- Times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora
- Avançam às quartas os dois melhores de cada grupo
Mata-mata
Quartas de final (jogo único)
1º A × 2º C
1º B × 2º D
1º C × 2º A
1º D × 2º B
Semifinais e final
Jogos de ida e volta
A partida decisiva será na casa do time com melhor campanha.
Clubes participantes
- Alagoas: CRB e ASA
- Bahia: Vitória, Juazeirense e Jacuipense
- Ceará: Ceará, Fortaleza e Ferroviário
- Maranhão: Maranhão e Imperatriz
- Paraíba: Sousa e Botafogo-PB
- Pernambuco: Sport e Retrô
- Piauí: Piauí e Fluminense-PI
- Rio Grande do Norte: ABC e América-RN
- Sergipe: Itabaiana e Confiança
Bahia e Ceará são os estados com mais vagas (três cada) por terem sido os dois melhores ranqueados no Nordeste pela CBF em 2025. Agora, em pouco mais de um mês, o Nordeste conhecerá um novo calendário, um formato diferente e uma competição cada vez mais aberta, sem sequer incluir o atual campeão.
