VITÓRIA NA DISPUTA!

Com Vitória e sem Bahia, Copa do Nordeste tem datas divulgadas

A competição começa em 25 de março e termina no dia 7 de junho, com 20 clubes na disputa

Marina Branco

Por Marina Branco

12/02/2026 - 14:20 h

Vitória campeão da Copa do Nordeste
Vitória campeão da Copa do Nordeste -

A temporada já está começando, a Copa do Nordeste se aproximando, e os detalhes já estão "na mesa" dos 20 clubes que disputarão a orelhuda da "Lampions League" em 2026.

A competição regional começa no dia 25 de março e terá a grande final marcada para 7 de junho, marcando a primeira edição após as mudanças no calendário nacional promovidas pela CBF.

Leia Também:

Ex-Bahia campeão da Copa do Nordeste é anunciado por clube da Série D
Mais de 20 anos: relembre a última vez que o Bahia não disputou a Copa do Nordeste
Bahia fora e Vitória confirmado: confira os clubes da Copa do Nordeste

Uma das alterações já é muito conhecida pelos baianos - o Bahia, atual campeão, não disputará o torneio por estar classificado para a Libertadores, já que o novo regulamento impede a participação de clubes envolvidos em competições internacionais na mesma temporada.

Agora, o torneio já tem datas definidas, formato detalhado e, é claro, os vinte times que entrarão na disputa definidos.

Datas da competição

Primeira fase

  • 1ª rodada: 25 ou 26 de março
  • 2ª rodada: 28 ou 29 de março
  • 3ª rodada: 8 ou 9 de abril
  • 4ª rodada: 15 ou 16 de abril
  • 5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final

  • 6 ou 7 de maio

Semifinais

  • Ida: 20 de maio
  • Volta: 27 de maio

Final

  • Ida: 3 de junho
  • Volta: 7 de junho

Formato

Os 20 clubes serão distribuídos, por sorteio, em quatro grupos (A, B, C e D), com cinco equipes cada.

Primeira fase

  • Confrontos cruzados (Grupo A × Grupo B, Grupo C × Grupo D)
  • Turno único
  • Cinco rodadas para cada time
  • Times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora
  • Avançam às quartas os dois melhores de cada grupo

Mata-mata

Quartas de final (jogo único)

1º A × 2º C

1º B × 2º D

1º C × 2º A

1º D × 2º B

Semifinais e final

Jogos de ida e volta

A partida decisiva será na casa do time com melhor campanha.

Clubes participantes

  • Alagoas: CRB e ASA
  • Bahia: Vitória, Juazeirense e Jacuipense
  • Ceará: Ceará, Fortaleza e Ferroviário
  • Maranhão: Maranhão e Imperatriz
  • Paraíba: Sousa e Botafogo-PB
  • Pernambuco: Sport e Retrô
  • Piauí: Piauí e Fluminense-PI
  • Rio Grande do Norte: ABC e América-RN
  • Sergipe: Itabaiana e Confiança

Bahia e Ceará são os estados com mais vagas (três cada) por terem sido os dois melhores ranqueados no Nordeste pela CBF em 2025. Agora, em pouco mais de um mês, o Nordeste conhecerá um novo calendário, um formato diferente e uma competição cada vez mais aberta, sem sequer incluir o atual campeão.

