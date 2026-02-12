Com Vitória e sem Bahia, Copa do Nordeste tem datas divulgadas

Siga o A TARDE no Google

Vitória campeão da Copa do Nordeste - Foto: Jhony Pinho/CBF

A temporada já está começando, a Copa do Nordeste se aproximando, e os detalhes já estão "na mesa" dos 20 clubes que disputarão a orelhuda da "Lampions League" em 2026.

A competição regional começa no dia 25 de março e terá a grande final marcada para 7 de junho, marcando a primeira edição após as mudanças no calendário nacional promovidas pela CBF.

Uma das alterações já é muito conhecida pelos baianos - o Bahia, atual campeão, não disputará o torneio por estar classificado para a Libertadores, já que o novo regulamento impede a participação de clubes envolvidos em competições internacionais na mesma temporada.

Agora, o torneio já tem datas definidas, formato detalhado e, é claro, os vinte times que entrarão na disputa definidos.

Datas da competição

Primeira fase

1ª rodada: 25 ou 26 de março

2ª rodada: 28 ou 29 de março

3ª rodada: 8 ou 9 de abril

4ª rodada: 15 ou 16 de abril

5ª rodada: 29 ou 30 de abril

Quartas de final

6 ou 7 de maio

Semifinais

Ida: 20 de maio

Volta: 27 de maio

Final

Ida: 3 de junho

Volta: 7 de junho

Formato

Os 20 clubes serão distribuídos, por sorteio, em quatro grupos (A, B, C e D), com cinco equipes cada.

Primeira fase

Confrontos cruzados ( Grupo A × Grupo B, Grupo C × Grupo D)

Turno único

Cinco rodadas para cada time

Times dos Grupos A e C farão três jogos em casa e dois fora

Avançam às quartas os dois melhores de cada grupo

Mata-mata

Quartas de final (jogo único)

1º A × 2º C

1º B × 2º D

1º C × 2º A

1º D × 2º B

Semifinais e final

Jogos de ida e volta

A partida decisiva será na casa do time com melhor campanha.

Clubes participantes

Alagoas: CRB e ASA

Juazeirense e Jacuipense Bahia: Vitória

Ceará: Ceará, Fortaleza e Ferroviário

Maranhão: Maranhão e Imperatriz

Paraíba: Sousa e Botafogo-PB

Pernambuco: Sport e Retrô

Piauí: Piauí e Fluminense-PI

Rio Grande do Norte: ABC e América-RN

Sergipe: Itabaiana e Confiança

Bahia e Ceará são os estados com mais vagas (três cada) por terem sido os dois melhores ranqueados no Nordeste pela CBF em 2025. Agora, em pouco mais de um mês, o Nordeste conhecerá um novo calendário, um formato diferente e uma competição cada vez mais aberta, sem sequer incluir o atual campeão.