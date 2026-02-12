De saída, Cauly revela pedido de Ceni antes de acerto com o São Paulo

Cauly em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De saída do Bahia, o meio-campista Cauly falou pela primeira vez após ter negociação encaminhada de empréstimo junto ao São Paulo até o final da temporada. Ainda no Aeroporto Internacional de Salvador, o atleta descreveu a passagem no Tricolor como "maravilhosa" e revelou um pedido de permanência de Rogério Ceni.

"Primeiramente, quero dizer que estou muito feliz por essa nova etapa na minha caminhada, por esse passo que estou dando. Acho que chegou o momento de procurar novos ares. Futebol é muito dinâmico, então é isso. O carinho comigo e com a torcida sempre foi muito bom", iniciou em em entrevista ao Canal ECBTV, no Youtube.

"Foi uma passagem maravilhosa para mim e para minha família, uma experiência muito boa que vamos levar sempre em nossos corações. Agradeço pelo apoio. Sei que a maioria sempre apoiou, sempre gritou meu nome, sempre torceu por mim. Então, é isso que levo comigo. Valeu pelo apoio de sempre e bora, Bahia!", completou.

Questionado sobre o papel do técnico Rogério Ceni na transferência ao São Paulo, o jogador destacou o "bom relacionamento" e revelou que o comandante pediu para que ele "ficasse, brigasse e continuasse” no Esquadrão de Aço.

"Assim, não sei o quanto ele estava envolvido... A gente sempre teve um relacionamento muito bom, muito aberto, e ele queria, primeiramente, que eu ficasse. Falou que queria que eu ficasse, brigasse e continuasse. Só que, assim, na minha cabeça, era isso que estava passando: que eu precisava de uma experiência nova, de uma aventura nova", disse.

Para Cauly, a sua passagem não se resume somente à 2023, ano em que o meio-campista chegou ao Tricolor. Ao todo, o jogador marcou 23 gols e 24 assistências em 174 jogos.

"Eu sempre dei meu máximo para ajudar o Bahia. Cheguei aqui assim, desconhecido. Acho que ninguém sabia o que ia dar. Eu vejo minha passagem como muito positiva, não só em 2023. Acho que ajudei o clube, mesmo neste ano em que joguei menos, mas acredito que também tive bons momentos. Acho que foi uma passagem muito positiva e foi bom para todos os lados", concluiu.