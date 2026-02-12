Atlético de Alagoinhas é o primeiro rebaixado do Baianão 2026; veja tabela

Atlético de Alagoinhas em campo - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com o Atlético de Alagoinhas inaugurando os rebaixamentos do Campeonato Baiano e empates da dupla Ba-Vi, a sétima rodada da competição acabou nesta quarta-feira, 11. Confira o resultado dos confrontos do Baianão.

A grande surpresa do Campeonato Baiano é o rebaixamento do Atlético de Alagoinhas, bicampeão estadual em 2021 e 2022, e que neste ano passa por grave crise. Com apenas 2 pontos, o time do interior é o lanterna.

Confira os jogos da 7ª rodada do Campeonato Baiano

Jequié x Vitória

A partida que abriu a sétima rodada do Baianão no sábado, 7, terminou empatada entre Jequié e Vitória, com o placar de 2 a 2. A partida aconteceu no Estádio Municipal Waldomiro Borges.

O Vitória abriu placar no primeiro tempo com Kike Saverio, em uma bonita jogada de Osvaldo. O Jequié correu atrás e empatou em seguida, com gol de Nael. Terminando a primeira etapa com o jogo empatado em 1 a 1.

No inicio do segundo tempo o Jequié virou com gol de Tiago Recife, fato que não acanhou o Vitória que manteve a alta pressão e conseguiu buscar o empate após Pablo Baianinho entrar e empatar a partida para o Leão da Barra.

Com o resultado, o Vitória assumiu a terceira posição da tabela, atrás do próprio Jequié e do Bahia, que é lider da competição com 19 pontos.

Osvaldo em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Porto x Galícia

A segunda partida da rodada foi entre Porto e Galícia, que terminou com o placar de 1 a 0 para a equipe de Porto Seguro, partida que aconteceu no Estádio Agnaldo Bento.

O gol da partida foi marcado pelo capitão do Porto, Luan, após recuperar a bola no meio e fazer uma tabela com o atacante Cezinha. Com o gol marcado, Luan foi eleito o melhor jogador da partida.

Com o resultado positivo, o Porto chegou aos 10 pontos, que ultrapassou o Barcelona de Ilhéus e assumiu a quarta colocação, empatado em pontos com o Vitória, que está em terceiro.

Juazeirense x Bahia

Pela primeira vez, o Bahia não venceu uma partida na temporada. No domingo, 8, o Tricolor de Aço enfrentou a equipe da Juazeirense no Adauto Moraes, em Juazeiro.

O Bahia abriu o placar no início da segunda etapa, com um gol de Everaldo, que estreou novamente com a camisa tricolor. A vantagem no placar durou apenas 15 minutos, o volante Rezende cometeu pênalti e Bravo empatou a partida para a Juazeirense.

A partida também foi marcada por polêmicas, o árbitro Emerson Souza Silva chegou a marcar um novo pênalti do zagueiro Gabriel Xavier, mas voltou atrás logo em seguida após consultar os seus assistentes.

Com o resultado, o Bahia segue na liderança da competição estadual com 19 pontos. Porém deixou de garantir o mando de campo em uma potencial final da competição, por conta do fator de melhor campanha na competição.

Bahia em campo pelo Baianão | Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

Jacuipense x Atlético de Alagoinhas

Nesta terça-feira, 10, a Jacuipense venceu o Atlético de Alagoinhas pelo placar de 2 a 1. A partida aconteceu no Pituaçu e teve gols de Alison e Thiaguinho para o leão do sisal, enquanto Everson Ribeiro descontou para o Carcará.

Os três pontos colocaram o time da Jacuipense em quinto colocado da competição, e afundou o Atlético de Alagoinhas na última posição da competição, com apenas 2 pontos conquistados, sendo o primeiro rebaixado do estadual na edição de 2026.

Bahia de Feira x Barcelona

O Bahia de Feira goleou a equipe do Barcelona pelo placar de 6 a 1, configurando o resultado mais elástico desta edição do Campeonato Baiano. A partida contou com 2 cartões vermelhos ainda no primeiro tempo, que terminou com o placar de 2 a 0 para o Bahia de Feira.

O Barcelona de Ilhéus descontou no início da segunda etapa, mas a partida tomou toques dramáticos para o Barcelona, que perdeu a chance de entrar no G-4 e terminou a rodada na oitava colocação.

Classificação do Baianão