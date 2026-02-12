Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
MERCADO DA BOLA

Bahia recusa proposta de R$ 74 milhões por Erick Pulga

O Esquadrão considerou baixa a proposta de 12 milhões de euros dos russos pelo atacante

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/02/2026 - 18:13 h

Erick Pulga em campo pelo Bahia
Erick Pulga em campo pelo Bahia

O atacante do Bahia, Erick Pulga, de 25 anos, foi procurado pelo CSKA, da Rússia. O valor inicialmente ofertado pelo time russo para contar com o atleta em seu elenco foi de 10 milhões de euros, além de 2 milhões de euros adicionais em metas (totalizando aproximadamente R$ 74 milhões).

Segundo o jornalista André Hernan, o Bahia considerou o valor da oferta baixo e não abriu conversas com o clube russo.

Vale lembrar que, quando ainda defendia o Ceará, Erick Pulga foi procurado por outro clube russo, o Torpedo Moscow, que ofereceu 3 milhões de euros pelo atacante, negociação que, na época, também terminou sem sucesso, e ele acabou contratado pelo Bahia.

Erick Pulga chegou ao Bahia em 2025, começou como grande destaque, mas sofreu com lesões e ficou fora de combate por meses. Ao todo, ele acumula 55 partidas com a camisa tricolor, somando 9 gols marcados e 8 assistências distribuídas.

CSKA Erick Pulga Esporte Clube Bahia futebol brasileiro mercado da bola

x