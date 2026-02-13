Menu
NEGOCIAÇÃO EM FASE FINAL

Vídeo: De saída, Matheus Bahia é flagrado em jogo do Internacional

Lateral do Bahia acompanhou Inter x Palmeiras no Beira-Rio e está próximo de acerto definitivo com o Colorado

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/02/2026 - 10:48 h

Matheus Bahia foi visto no Beira-Rio durante Inter x Palmeiras e está próximo de deixar o Bahia rumo ao Colorado. Veja detalhes da negociação.
Matheus Bahia foi visto no Beira-Rio durante Inter x Palmeiras e está próximo de deixar o Bahia rumo ao Colorado. Veja detalhes da negociação.

Próximo de deixar o Bahia, o lateral-esquerdo Matheus Bahia foi visto acompanhando a partida do Internacional contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, 12, no Beira-Rio. O jogador não faz parte dos planos do Tricolor para a temporada.

Assista:


O atleta está em fase final de acerto para se transferir em definitivo para o Colorado, em um negócio que gira em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,17 milhões). O contrato deverá ter duração de dois anos, até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Com vínculo válido até o fim de 2026, Matheus Bahia vinha treinando separado do elenco principal no CT Evaristo de Macedo desde que retornou de empréstimo do Ceará, ao término da última temporada.

Pelo Bahia, o lateral disputou 117 partidas ao longo de quatro anos vestindo a camisa azul, vermelha e branca. No período, marcou quatro gols, distribuiu oito assistências e conquistou dois títulos do Campeonato Baiano, em 2020 e 2023.

x