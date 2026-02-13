Emprestado ao São Paulo, Cauly pode enfrentar o Bahia? Confira

Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia não conta mais com Cauly para o restante da temporada. O meio-campista foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2026 e, a partir da transferência, surge a dúvida: o atleta poderá enfrentar o Esquadrão em um eventual encontro entre as equipes?

Não há nenhuma cláusula no contrato de Cauly com o São Paulo que o impeça de atuar contra o Bahia. O clube paulista, inclusive, não precisará pagar multa para utilizar o meio-campista diante do Tricolor de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia e São Paulo têm dois confrontos previstos para 2026, mas o número de duelos pode aumentar. As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nas rodadas 14, no Morumbis, em São Paulo, e 33, quando o jogador reencontrará a torcida tricolor na Arena Fonte Nova. Além disso, existe a possibilidade de um confronto pela Copa do Brasil, a depender do sorteio.

Saiba os moldes do negócio

O Bahia recebeu 500 mil euros pelo empréstimo de Cauly ao São Paulo até o fim desta temporada.

até o fim desta temporada. Caso o jogador atinja a primeira meta estipulada em contrato — 25 partidas disputadas — o clube paulista será obrigado a pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta.

do atleta. Há ainda uma segunda meta prevista, que pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.

ao Tricolor de Aço. Se Cauly cumprir todas as metas estabelecidas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador , garantindo participação em uma eventual negociação futura.

Bahia vai repor a saída?

O Portal A TARDE soube que, em um primeiro momento, o Bahia não deverá buscar um substituto imediato para a saída de Cauly. Ainda assim, a contratação de um novo atleta para a posição não está totalmente descartada, mas não está entre as prioridades do clube neste momento.