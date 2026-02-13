DETALHES
Emprestado ao São Paulo, Cauly pode enfrentar o Bahia? Confira
Acordo entre os clubes esclarece possível reencontro
Por Téo Mazzoni
O Bahia não conta mais com Cauly para o restante da temporada. O meio-campista foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2026 e, a partir da transferência, surge a dúvida: o atleta poderá enfrentar o Esquadrão em um eventual encontro entre as equipes?
Não há nenhuma cláusula no contrato de Cauly com o São Paulo que o impeça de atuar contra o Bahia. O clube paulista, inclusive, não precisará pagar multa para utilizar o meio-campista diante do Tricolor de Aço.
Bahia e São Paulo têm dois confrontos previstos para 2026, mas o número de duelos pode aumentar. As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nas rodadas 14, no Morumbis, em São Paulo, e 33, quando o jogador reencontrará a torcida tricolor na Arena Fonte Nova. Além disso, existe a possibilidade de um confronto pela Copa do Brasil, a depender do sorteio.
Saiba os moldes do negócio
- O Bahia recebeu 500 mil euros pelo empréstimo de Cauly ao São Paulo até o fim desta temporada.
- Caso o jogador atinja a primeira meta estipulada em contrato — 25 partidas disputadas — o clube paulista será obrigado a pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta.
- Há ainda uma segunda meta prevista, que pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.
- Se Cauly cumprir todas as metas estabelecidas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual negociação futura.
Bahia vai repor a saída?
O Portal A TARDE soube que, em um primeiro momento, o Bahia não deverá buscar um substituto imediato para a saída de Cauly. Ainda assim, a contratação de um novo atleta para a posição não está totalmente descartada, mas não está entre as prioridades do clube neste momento.
