Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DETALHES

Emprestado ao São Paulo, Cauly pode enfrentar o Bahia? Confira

Acordo entre os clubes esclarece possível reencontro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/02/2026 - 8:45 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes
Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes -

O Bahia não conta mais com Cauly para o restante da temporada. O meio-campista foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2026 e, a partir da transferência, surge a dúvida: o atleta poderá enfrentar o Esquadrão em um eventual encontro entre as equipes?

Não há nenhuma cláusula no contrato de Cauly com o São Paulo que o impeça de atuar contra o Bahia. O clube paulista, inclusive, não precisará pagar multa para utilizar o meio-campista diante do Tricolor de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Bahia e São Paulo têm dois confrontos previstos para 2026, mas o número de duelos pode aumentar. As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nas rodadas 14, no Morumbis, em São Paulo, e 33, quando o jogador reencontrará a torcida tricolor na Arena Fonte Nova. Além disso, existe a possibilidade de um confronto pela Copa do Brasil, a depender do sorteio.

Saiba os moldes do negócio

  • O Bahia recebeu 500 mil euros pelo empréstimo de Cauly ao São Paulo até o fim desta temporada.
  • Caso o jogador atinja a primeira meta estipulada em contrato — 25 partidas disputadas — o clube paulista será obrigado a pagar 2 milhões de euros pela compra de 50% dos direitos econômicos do atleta.
  • Há ainda uma segunda meta prevista, que pode render mais 600 mil euros ao Tricolor de Aço.
  • Se Cauly cumprir todas as metas estabelecidas durante sua passagem pelo São Paulo, o Bahia permanecerá com 25% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma eventual negociação futura.

Leia Também:

Bahia lança campanha contra assédio no Carnaval e alerta torcedores
Bahia assume a maior invencibilidade do Brasil após derrota de rival
De saída, Cauly revela pedido de Ceni antes de acerto com o São Paulo

Bahia vai repor a saída?

O Portal A TARDE soube que, em um primeiro momento, o Bahia não deverá buscar um substituto imediato para a saída de Cauly. Ainda assim, a contratação de um novo atleta para a posição não está totalmente descartada, mas não está entre as prioridades do clube neste momento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Cauly futebol baiano mercado da bola São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Emprestado ao São Paulo, Cauly poderá enfrentar o Bahia? Veja o que diz o contrato, cláusulas, metas e detalhes do acordo entre os clubes
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x