Brasileirão Feminino: veja estreia de Bahia e Vitória
Dupla Ba-Vi inicia caminhada na Série A1 neste sábado
Por Téo Mazzoni
O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 começou nesta quinta-feira, 12, mas a dupla Ba-Vi estreia na competição apenas no sábado, 14. O Vitória será o primeiro a entrar em campo, enquanto o Bahia jogará logo depois.
As Leoas da Barra entram em campo às 15h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde enfrentam o Fluminense. Já as Mulheres de Aço recebem o Cruzeiro, em Pituaçu, às 18h. Ambos os jogos são válidos pela 1ª rodada da competição.
Ba-Vi já tem clássico marcado na 3ª rodada
Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol agendou o primeiro Ba-Vi da competição já para a 3ª rodada, com data-base prevista para o dia 15 de março. Confira a tabela básica de Bahia e Vitória no Brasileirão Feminino Série A1:
Rodada 1 (15/2)
- Bahia x Cruzeiro
- Fluminense x Vitória
Rodada 2 (22/2)
- São Paulo x Bahia
- Vitória x Mixto
Rodada 3 (15/3)
- Bahia x Vitória
Rodada 4 (22/3)
- Bahia x Santos Futebol Clube
- Palmeiras x Vitória
Rodada 5 (29/3)
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Vitória x Atlético Mineiro
Rodada 6 (1/4)
- Bahia x América
- Grêmio x Vitória
Rodada 7 (22/4)
- Flamengo x Bahia
- Vitória x Botafogo
Rodada 8 (26/4)
- Bahia x Grêmio
- Flamengo x Vitória
Rodada 9 (3/5)
- Bahia x Palmeiras
- América-MG x Vitória
Rodada 10 (10/5)
- Mixto x Bahia
- Vitória x Juventude
Rodada 11 (17/5)
- Bahia x Internacional
- Ferroviária x Vitória
Rodada 12 (24/5)
- Fluminense x Bahia
- Vitória x Cruzeiro
Rodada 13 (26/7)
- Bahia x Botafogo
- Corinthians x Vitória
Rodada 14 (2/8)
- Ferroviária x Bahia
- Vitória x São Paulo
Rodada 15 (9/8)
- Atlético-MG x Bahia
- Vitória x Internacional
Rodada 16 (16/8)
- Bahia x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Vitória
Rodada 17 (23/8)
- Juventude x Bahia
- Vitória x Santos
