CONFIRA A TABELA

Brasileirão Feminino: veja estreia de Bahia e Vitória

Dupla Ba-Vi inicia caminhada na Série A1 neste sábado

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

13/02/2026 - 9:47 h

Bahia e Vitória estreiam no Brasileirão Feminino Série A1 neste sábado
Bahia e Vitória estreiam no Brasileirão Feminino Série A1 neste sábado

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 começou nesta quinta-feira, 12, mas a dupla Ba-Vi estreia na competição apenas no sábado, 14. O Vitória será o primeiro a entrar em campo, enquanto o Bahia jogará logo depois.

As Leoas da Barra entram em campo às 15h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, onde enfrentam o Fluminense. Já as Mulheres de Aço recebem o Cruzeiro, em Pituaçu, às 18h. Ambos os jogos são válidos pela 1ª rodada da competição.

Ba-Vi já tem clássico marcado na 3ª rodada

Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol agendou o primeiro Ba-Vi da competição já para a 3ª rodada, com data-base prevista para o dia 15 de março. Confira a tabela básica de Bahia e Vitória no Brasileirão Feminino Série A1:

Rodada 1 (15/2)

  • Bahia x Cruzeiro
  • Fluminense x Vitória

Rodada 2 (22/2)

  • São Paulo x Bahia
  • Vitória x Mixto

Rodada 3 (15/3)

  • Bahia x Vitória

Rodada 4 (22/3)

  • Bahia x Santos Futebol Clube
  • Palmeiras x Vitória

Rodada 5 (29/3)

  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Vitória x Atlético Mineiro

Rodada 6 (1/4)

  • Bahia x América
  • Grêmio x Vitória

Rodada 7 (22/4)

  • Flamengo x Bahia
  • Vitória x Botafogo

Rodada 8 (26/4)

  • Bahia x Grêmio
  • Flamengo x Vitória

Rodada 9 (3/5)

  • Bahia x Palmeiras
  • América-MG x Vitória

Rodada 10 (10/5)

  • Mixto x Bahia
  • Vitória x Juventude

Rodada 11 (17/5)

  • Bahia x Internacional
  • Ferroviária x Vitória

Rodada 12 (24/5)

  • Fluminense x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro

Rodada 13 (26/7)

  • Bahia x Botafogo
  • Corinthians x Vitória

Rodada 14 (2/8)

  • Ferroviária x Bahia
  • Vitória x São Paulo

Rodada 15 (9/8)

  • Atlético-MG x Bahia
  • Vitória x Internacional

Rodada 16 (16/8)

  • Bahia x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Vitória

Rodada 17 (23/8)

  • Juventude x Bahia
  • Vitória x Santos

x