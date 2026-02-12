Vitória é punido e perde mandos de campo no Barradão após confusão no Ba-VI

Siga o A TARDE no Google

Torcida do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória foi condenado peloSuperior Tribunal de Justiça Desportiva à perda de dois mandos de campo e ao pagamento do valor de R$ 100 mil em multas pelos ocorridos no Ba-Vi que aconteceu no dia 16 de outubro de 2025, pela 28ª da Série A do Brasileirão.

A punição de dois jogos com os portões fechados para a torcida foi aplicada com base no artigo 213, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desordem em praça de desporto.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A decisão foi tomada pelo decorrer de uma briga nas arquibancadas que provocou uma avalanche de torcedores na área que fica a Torcida Uniformizada Imbatível.

Ao Portal A TARDE, o Vitória afirmou que irá recorrer na Justiça sobre a punição.

Punição por homofobia

Além das perdas de mandos de campo, o Vitória foi multado em R$ 80 mil com base no artigo 243-G do CBJD por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao Técnico Rogério Ceni durante o clássico Ba-Vi. A decisão teve origem após representação apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.