PUNIÇÃO NO STJD

Vitória é punido e perde mandos de campo no Barradão após confusão no Ba-VI

O Vitória foi punido em 2 partidas sem o mando de campo e terá que pagar multa de R$100 mil

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

12/02/2026 - 17:46 h

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão -

O Vitória foi condenado peloSuperior Tribunal de Justiça Desportiva à perda de dois mandos de campo e ao pagamento do valor de R$ 100 mil em multas pelos ocorridos no Ba-Vi que aconteceu no dia 16 de outubro de 2025, pela 28ª da Série A do Brasileirão.

A punição de dois jogos com os portões fechados para a torcida foi aplicada com base no artigo 213, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desordem em praça de desporto.

A decisão foi tomada pelo decorrer de uma briga nas arquibancadas que provocou uma avalanche de torcedores na área que fica a Torcida Uniformizada Imbatível.

Ao Portal A TARDE, o Vitória afirmou que irá recorrer na Justiça sobre a punição.

Punição por homofobia

Além das perdas de mandos de campo, o Vitória foi multado em R$ 80 mil com base no artigo 243-G do CBJD por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao Técnico Rogério Ceni durante o clássico Ba-Vi. A decisão teve origem após representação apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.

Tags:

ba-vi esporte punição STJD vitória

Ver todas

x