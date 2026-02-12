PUNIÇÃO NO STJD
Vitória é punido e perde mandos de campo no Barradão após confusão no Ba-VI
O Vitória foi punido em 2 partidas sem o mando de campo e terá que pagar multa de R$100 mil
Por Valdomiro Neto
O Vitória foi condenado peloSuperior Tribunal de Justiça Desportiva à perda de dois mandos de campo e ao pagamento do valor de R$ 100 mil em multas pelos ocorridos no Ba-Vi que aconteceu no dia 16 de outubro de 2025, pela 28ª da Série A do Brasileirão.
A punição de dois jogos com os portões fechados para a torcida foi aplicada com base no artigo 213, inciso 1, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de desordem em praça de desporto.
A decisão foi tomada pelo decorrer de uma briga nas arquibancadas que provocou uma avalanche de torcedores na área que fica a Torcida Uniformizada Imbatível.
Ao Portal A TARDE, o Vitória afirmou que irá recorrer na Justiça sobre a punição.
Punição por homofobia
Além das perdas de mandos de campo, o Vitória foi multado em R$ 80 mil com base no artigo 243-G do CBJD por cânticos homofóbicos direcionados ao Bahia e ao Técnico Rogério Ceni durante o clássico Ba-Vi. A decisão teve origem após representação apresentada pelo coletivo Canarinhos LGBT.
