CARNAVAL
CARNAVAL

Centro supera Barra-Ondina no primeiro dia de Carnaval, diz Bruno Reis

Cerca de 1,25 milhão de foliões curtiram a folia nesta quinta-feira, 12

Luiza Nascimento e Victoria Isabel

Por Luiza Nascimento e Victoria Isabel

13/02/2026 - 12:35 h | Atualizada em 13/02/2026 - 12:51

Prefeito Bruno Reis apresentou o balanço nesta sexta-feira, 13
Prefeito Bruno Reis apresentou o balanço nesta sexta-feira, 13

O primeiro dia do Carnaval de Salvador reuniu cerca de 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais da festa. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira, 13, pelo prefeito Bruno Reis, que destacou um marco inédito: pela primeira vez, o público no Centro Histórico superou o da Barra-Ondina em uma quinta-feira de Carnaval.

Segundo o prefeito, o resultado é reflexo da estratégia adotada pela gestão municipal para fortalecer o circuito do Centro, com valorização das atrações culturais e equilíbrio na distribuição da programação entre os espaços da festa.

Bruno Reis afirmou que o trabalho de recuperação e valorização do Carnaval cultural teve seu “ápice” neste início de folia.

"Esse trabalho todo que nós fizemos de recuperação desse carnaval, de valorização desse carnaval cultural, ontem teve o seu ápice. É óbvio que pela grande importância do tema também: o samba que completa 110 anos".

Os números, de acordo com o prefeito, foram repassados pela Secretaria de Segurança Pública e consideram a quantidade de pessoas que passaram pelos pórticos de acesso — observando que nem todos os circuitos contam com esse sistema e que há foliões que já se encontram nas áreas internas sem passar pelos pontos de controle.

Conforme os dados apresentados, 630 mil pessoas passaram pelos portais na Barra-Ondina. No circuito Osmar (Campo Grande), foram quase 500 mil registros. Já no Batatinha, no Centro Histórico, 160 mil foliões foram contabilizados.

Com a soma do público do Campo Grande e do Centro Histórico, a quinta-feira registrou, pela primeira vez, maior concentração de pessoas na região central da cidade do que na Barra/Ondina, segundo a Prefeitura.

"Quando a gente soma a quantidade de pessoas que teve aqui (Campo Grande) ontem e que tinham lá no Centro histórico no Pelourinho, nós chegamos pela primeira vez na história da cidade, uma quinta-feira que tem mais gente aqui no centro do que na Barra-Ondina”, destacou o prefeito.

x