CARNAVAL
SWINGUEIRA

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Militar "coloca base" e troca 'soco' com público; momento foi publicado nas redes sociais

Ane Catarine

Por Ane Catarine

13/02/2026 - 11:33 h | Atualizada em 13/02/2026 - 11:48

Coronel Sturaro
Coronel Sturaro -

O coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e diretor-geral da Guarda Civil Municipal de Salvador, Humberto Sturaro, aproveitou o primeiro dia oficial do Carnaval na quinta-feira, 12, para curtir a pipoca do cantor Bell Marques, que comandou o tradicional Bloco da Quinta no circuito Dodô (Barra/Ondina).

O militar compartilhou o momento nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que os foliões chegam a abrir passagem para que ele passasse no meio da pipoca.

Em seguida, no entanto, Sturaro se junta ao público e “coloca a base” para dançar ao som da swingueira de Bell.

“Quando um policial se integra verdadeiramente à sociedade, ele deixa de ser apenas um ‘braço armado do Estado’ para se tornar parte do tecido social que ele mesmo protege”, escreveu.

Veja:

Bell Marques Carnaval de Salvador circuito dodô Coronel Sturaro Guarda Municipal de Salvador

