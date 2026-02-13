SWINGUEIRA
Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques
Militar "coloca base" e troca 'soco' com público; momento foi publicado nas redes sociais
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O coronel da reserva da Polícia Militar da Bahia (PMBA) e diretor-geral da Guarda Civil Municipal de Salvador, Humberto Sturaro, aproveitou o primeiro dia oficial do Carnaval na quinta-feira, 12, para curtir a pipoca do cantor Bell Marques, que comandou o tradicional Bloco da Quinta no circuito Dodô (Barra/Ondina).
O militar compartilhou o momento nas redes sociais. No vídeo, é possível ver que os foliões chegam a abrir passagem para que ele passasse no meio da pipoca.
Leia Também:
Em seguida, no entanto, Sturaro se junta ao público e “coloca a base” para dançar ao som da swingueira de Bell.
“Quando um policial se integra verdadeiramente à sociedade, ele deixa de ser apenas um ‘braço armado do Estado’ para se tornar parte do tecido social que ele mesmo protege”, escreveu.
Veja:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes