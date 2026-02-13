‘Xô assédio’. O grito das mulheres no Carnaval começa no Garcia

Bloco estará pela terceira vez na Mudança do Garcia - Foto: Divulgação

Do jeito que a nossa sociedade é configurada, dois segmentos são altamente agredidos só pela condição. Um é o dos negros, outro das mulheres. O primeiro, sabe-se, é parte da herança maldita da escravidão.

E as mulheres, sempre foram e agora, a reação deixa parecer que a violência contra elas cresceu ou a visibilidade para o fato é maior?

Com a palavra Aladilce Souza, vereadora em Salvador pelo PCdoB e um dos arautos contra as barbáries praticadas nos dois segmentos.

– Tem isso, no caso das mulheres, a força da reação expõe o problema com uma dimensão mais precisa do assédio, do feminicídio, coisas absurdas que ainda acontecem. Mas acho também que nestes novos tempos, em que o ódio se exacerbou, temos mais esse ingrediente ampliando a maldição.

Na mudança – No Carnaval 2026 o grito das mulheres vai para a avenida na Mudança do Garcia, que completa 96 anos, segunda-feira, com a 3ª edição do bloco Xô Assédio, este ano com os temas do combate à violência contra elas, Xô Feminicídio, Não é não! e Basta de assédio!, animado pelo mini trio Ivan Huol.

Aladilce é uma das fundadoras do bloco, integrado também pelas jornalistas Jaciara Santos, Isabel Santos e Mônica Bichara, da Comissão da Mulher do Sindicato dos Jornalistas, que é presidido por uma mulher, Fernanda Gama.

Claro é que o caminho do ajuste é longuíssimo, mas para quem se respeita, é único, então pé na estrada

Na Ladeira da Preguiça, a flor, a abelha e as três abelhinhas

Foi inspirado na música Haja amor, de Luiz Caldas, ‘Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor, haja amor, haja amor’ que o casal de estudantes, ele de medicina, ela de odontologia, Oswaldo Vítor e Tai Meira, se trajaram ele de abelha, ela de flor, para participar do Banho de Mar à Fantasia.

Na Ladeira da Preguiça, a abelha e a flor deram de cara com três abelhinhas, três gays trajados com tais. Uma delas exclamou:

– Olhe uma abelhinha!

A abelha retrucou:

– Aqui não é abelha não, é zangão!

A abelhinha respondeu:

– E esse zangão ferroa?

– Ferroa, mas só ferroa essa flor aqui!

E abraçou a flor. As abelhinhas riram e na festa à fantasia todos saborearam do mesmo mel, na mais perfeita paz da folia.

O zangão até sondou para ver se via as abelhinhas. Não viu.

Quinho colado com Rui Costa

Muito citado nos últimos dias como mais uma defecção na base governista, que poderia ser vice de ACM Neto, Quinho de Belo Campo, ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da UPB, apareceu ontem na abertura do Carnaval de Salvador ao lado do ministro Rui Costa.

Indagado sobre Quinho, Rui foi curto:

– Está aqui comigo, ao meu lado. Acho que isso fala mais que qualquer coisa.

Na abertura do Carnaval, diferentes ficaram iguais

Já pensou juntar num mesmo palanque Jerônimo, ACM Neto e Bruno Reis, tendo ao lado Cláudio Castro, o governador do Rio de Janeiro? Lembra uma velha seção da revista O Cruzeiro, ‘O impossível acontece’, que fazia muito sucesso há mais de 50 anos.

A abertura do Carnaval de Salvador proporcionou, ontem, um momento digno de figurar em tal galeria, com os principais atores da política baiana na mesma cena.

Mas fica como se diz na Bahia: ‘o ano só começa depois do Carnaval’. Na real, já começou, mas todos deram uma pausa para ver o Rei Momo imperar absoluto. Depois, o jogo a ser jogado é tipo ‘da cabeça pra baixo é canela’.

REGISTROS

Espiritoval

A Fundação Dr. Jesus, pilotada pelo deputado federal Sargento Isidório (Avante), especializada no tratamento de dependentes, realiza este ano a 13ª edição do Espiritoval, o Carnaval de lá. Diz Isidório, que é evangélico, que é uma forma eficaz de evitar que a sua clientela caia na folia de verdade.

Efeito Alan 1

A morte do ex-deputado Alan Sanches continua produzindo efeitos em Santo Antônio de Jesus e região, uma das principais bases dele. O ex-prefeito de Laje, Binho de Mota (UB), anunciou que vai disputar uma vaga na Alba e apoiar para federal Ditinho Lemos (UB).

Efeito Alan 2

Só para relembrar, Alan Sanches, vítima de um infarto em 17 de janeiro, era candidato a federal e assim que ele morreu Ditinho, que seria parceiro como estadual, se achou dono do espaço, detonando o filho, Duda Sanches, vereador em Salvador, que se julga também herdeiro do espólio político.

Luciano estreia

E por falar em Alan Sanches, Luciano Ribeiro (UB), que ocupa a vaga dele na Alba, aliado de ACM Neto, estreou fazendo uma indicação a Jerônimo, o asfaltamento da estrada que interconecta Guajeru, Condeúba e Caculé, onde foi prefeito.