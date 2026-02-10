Ditinho rebate Duda Sanches após ataques: "Quem rompeu foi ele"

Ditinho e Duda Sanches entraram em rota de colisão após morte de Alan Sanches - Foto: Montagem | Reprodução/Instagram @ditinhoavivip e Reginaldo Ipê/CMS

O pré-candidato a deputado federal, Benedito Lemos, mais conhecido como Ditinho da Avivip, reagiu aos ataques feitos pelo vereador de Salvador, Duda Sanches (União), na semana passada.

Em entrevista a rádio Andaiá, de Santo Antônio de Jesus (Recôncavo baiano), o edil acusou Ditinho de agir de forma desleal e de tentar se apropriar politicamente do espaço deixado por pai, o deputado estadual Alan Sanches, que faleceu no dia 17 de janeiro, aos 58 anos — Alan era pré-candidato a deputado federal.

Indefinição

A morte do parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) causou uma indefinição na base política então comandada por Alan. Com a passagem dele, a princípio, Duda seria candidato a deputado estadual e Ditinho, federal.

No entanto, o vereador redirecionou os planos após conversas com a cúpula do seu partido — assim, definiu que vai tentar uma vaga à Câmara Federal, o que representa um duelo aberto contra o agora ex-aliado.

"Ladrão de sonhos"

“Ditinho é um covarde, um ladrão de sonhos. Esqueça o nome de Alan Sanches e de sua família, porque você a desonrou. Seu dinheiro não compra tudo, nem nos comprará”, disparou o vereador.

"Ele não esperou nem o corpo de meu pai esfriar para tentar usurpar seu lugar [...] "Você, Ditinho, é um ladrão de sonhos", completou Duda Sanches.

"Quem rompeu foi Duda"

Em contato com o Portal A TARDE, Ditinho falou sobre as acusações feitas por Duda Sanches. Para ele, as declarações carregadas de Duda representaram surpresa, uma vez que, segundo ele, havia respeito e conexão os quais "permitiam um diálogo altivo e respeitoso".

Questionado sobre o racha com o grupo dos Sanches, Ditinho atribuiu a Duda o rompimento brusco.

"Quem rompeu foi Duda Sanches, ao atribuir adjetivos a mim em mídias. Adjetivos que jamais seriam dados a ele, sequer revidados, em respeito à memória de Alan", afirmou o pré-candidato a deputado federal em nota encaminhada através de sua assessoria de comunicação.

Candidatura

Acerca da pré-candidatura a deputado federal, Ditinho afirmou que sempre nutriu o desejo de tentar uma vaga na Câmara dos Deputados.

No entanto, segundo ele, a amizade com Alan Sanches e "o respeito ao projeto apresentado" — com Alan buscando a vaga para federal — fez com que ele, inicialmente, declinasse. Porém, a partida do deputado estadual fez com que os planos tivessem que ser revistos, após ele afirmar ter sido procurado por aliados.

Entendimento do grupo

"A pré-candidatura não é uma imposição minha. É um entendimento do grupo de que chegou a hora da região do Recôncavo ter um representante", disse.

"Sempre houve o desejo de buscar uma vaga como deputado federal, porém, devido à amizade com Alan Sanches e em respeito ao fundamento de um projeto apresentado, declinei", completou.

Vai por qual partido?

A princípio, Ditinho seria candidato a deputado federal pelo União Brasil. No entanto, o clima com Duda Sanches dentro da legenda pode fazer com que ele procure uma nova sigla, o que deve ser definido nos próximos dias.