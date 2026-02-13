Mais de 60 mil pessoas usaram linhas gratuitas na primeira noite de Carnaval

Primeira noite de Carnaval tem 66,5 mil passageiros nas linhas especiais - Foto: Divulgação

Na primeira noite de Carnaval, nesta quinta-feira, 13, 66,5 mil pessoas utilizaram as linhas especiais gratuitas criadas para a festa. A linha C10 – Lapa x Calabar, transportou 52.695 usuários e realizou 1.588 viagens, enquanto a lona linha C11 – Lapa x Garibaldi, transportou 13.813 pessoas e realizou 576 viagens.

O BRT, que estará operando 24h até o final do Carnaval com as linhas B4 e B5, transportou 80 mil pessoas na primeira noite de festa. “Isso mostra o quanto as pessoas têm preferido utilizar o transporte público para se deslocar para a festa, o que garante não apenas a segurança de beber e não dirigir, como também melhora a mobilidade na região, reduzindo o numero de veículos particulares que vão em direção à festa”, destacou o secretário de mobilidade, Pablo Souza.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fiscalização

Na primeira noite de Carnaval, a equipe de fiscalização de combate ao transporte clandestino atuou em áreas de intensa movimentação para coibir o transporte irregular de passageiros. Foram abordados 86 veículos, entre carros e motos. Deste total, 27 veículos foram autuados por infrações diversas, e 28 foram removidos ao pátio da Transalvador.

Ascensores

O elevador Lacerda e o Plano Inclinado Liberdade - Calçada estão operando gratuitamente e com horários especiais durante os dias de carnaval.

O Elevador Lacerda, que opera 24h até a terça-feira (17), transportou 21.600 usuários nesta quinta-feira (12). Já o Plano Inclinado Gonçalves, que vai funcionar das 6h15 às 22h, transportou 5.422 pessoas no primeiro dia de Carnaval.