Ocupação hoteleira em Salvador quebra recorde histórico no Carnaval

Ocupação hoteleira - Foto: Freepik | Ilustrativa

Não é novidade que Salvador sempre entra no ranking das cidades mais queridas durante o carnaval. Neste ano, por sua vez, a capital baiana ganhou um fôlego diferente e superou os números da ocupação hoteleira, em comparação com o ano de 2024.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 13, pela secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, ao Portal A TARDE. Em tom de surpresa, a titular ainda diz que o feito é considerado inédito para uma quinta-feira de folia, dia oficial da abertura da festa.

“A ocupação hoteleira já chegou a 95%, pela primeira vez, a gente tem uma quinta-feira com tantos turistas. [...]. Nós temos registrados 10 mil anfitriões em plataformas como Airbnb, só naquela região da Barra-Ondina, a gente tem um número muito grande”, disse ela.

Além dos aumento de estadia em hotéis, a cidade também registrou um "aumento de 15% de passageiros que chegaram pela rodoviária”.

Vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) | Foto: Luiza Nascimento | Ag. A TARDE

A também vice-prefeita afirmou que o avanço da cidade deve-se aos investimentos que o governo Bruno Reis (União) vem implantando ao longo desses quase seis anos de mandato.

“O que mostra para gente é que estamos fazendo esse carnaval em uma cidade bem cuidada e estruturada, investimentos em artistas e esse equilíbrio nos circuitos tem atraído mais turistas”, concluiu.

Centro Histórico supera Barra-Ondina no primeiro dia de Carnaval, diz Bruno Reis

O primeiro dia do Carnaval de Salvador reuniu cerca de 1,25 milhão de foliões nos circuitos oficiais da festa. O balanço foi apresentado nesta sexta-feira, 13, pelo prefeito Bruno Reis, que destacou um marco inédito: pela primeira vez, o público no Centro Histórico superou o da Barra-Ondina em uma quinta-feira de Carnaval.

Segundo o prefeito, o resultado é reflexo da estratégia adotada pela gestão municipal para fortalecer o circuito do Centro, com valorização das atrações culturais e equilíbrio na distribuição da programação entre os espaços da festa.

"Esse trabalho todo que nós fizemos de recuperação desse carnaval, de valorização desse carnaval cultural, ontem teve o seu ápice. É óbvio que pela grande importância do tema também: o samba que completa 110 anos".