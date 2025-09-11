Baiana cria grife de joias exclusivas para ‘mulheres luminosas´

Juliana Tavares lança marca autoral de joias - Foto: Divulgação

A designer baiana Juliana Tavares prepara o lançamento de sua marca autoral de joias, a Áurea – Linha Acessórios, prevista para este ano. Com foco em luxo, poder e autenticidade, a grife nasce com peças de design exclusivo, banhadas a ouro e com pedras naturais, valorizando técnicas refinadas desenvolvidas ao longo de anos de estudo. Juliana revela que a proposta é criar joias que façam mulheres se sentirem luminosas e inesquecíveis, com destaque especial para os brincos, que, segundo ela, transformam qualquer produção. A marca promete unir sofisticação artesanal e durabilidade.

Excelência

A UniFamec promove, no dia 13, às 8h30, na subseção da OAB Camaçari, um Júri Simulado com o tema Como atuar com excelência num Júri Popular. O evento acontece sob a coordenação do professor Carlos Vaz, que convidou o renomado advogado Vivaldo Amaral para abrilhantar a programação. Sócio fundador da Advocacia Vivaldo Amaral, o criminalista é reconhecido como um dos maiores nomes do país em sua área. Com décadas de atuação, construiu uma carreira sólida e respeitada, marcada pela defesa rigorosa dos direitos de seus clientes.

Vivaldo Amaral, Presidente do Centro de Estudos Jurídicos Vivaldo Amaral (CEJVA) | Foto: Divulgação

Celebração

Tânia Mara da Silveira, aniversariante do dia 27 de agosto, recebeu o carinho dos amigos em um animado happy hour realizado no último dia 3, no Restaurante Pereira, na Barra. A adesão foi total, todos querendo abraçar a querida homenageada, que se mostrou radiante pela presença de tantos amigos. A comemoração foi marcada por muita alegria e descontração, embalada pelo repertório do DJ Chamusca. Ao lado da filha Alessandra, Tânia brindou a vida cercada de afeto e boas energias.

Tânia Mara em noite de celebração no Pereira, cercada de amigos e alegria | Foto: Divulgação

Inauguração

O restaurante Di Liana, um dos italianos mais tradicionais de Salvador, com mais de 40 anos de história, inaugurou a Forneria Di Liana, um espaço reservado dentro da própria casa, em Ondina, dedicado à pizza napolitana. A iniciativa é comandada por Lara e Guido Allegro, netos de Dona Liana, fundadora do restaurante, que, aos 96 anos, segue participando de todas as decisões da marca.

Guido, Lara e Dona Liana lançam forneria em Salvador com corte à moda italiana | Foto: Divulgação

Inovação

A engenheira química Maísa Paraguassú representou o empreendedorismo baiano feminino no Prêmio Sebrae Startups 2025. Fundadora e CEO da Aqui Brasil, marca especializada em cosméticos sustentáveis e neurocosmética capilar, ela chefia a única startup baiana entre as 30 mais promissoras do país, após competir com mais de 3,1 mil negócios.

Palestra

Ciro Pitangueira de Avelino, assessor da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, será o protagonista da palestra magna Transmutação Digital: As pessoas e os processos na era digital no 1º Encontro de Profissionais de Administração da Bahia. O evento, promovido pelo Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), acontece nos dias 15 e 16, das 8h30 às 17h, no 6º andar da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).

Master Class

Considerado um dos melhores produtores da América do Sul, a Bodega Catena Zapata vai reunir seus apreciadores locais hoje, às 19h, no Palacete Tira Chapeu, para uma degustação guiada por Giuliana Ferreira, sommelière que é embaixadora da vinícola argentina. O Master Class promovido pela Casa Dez consistirá numa degustação de alguns dos rótulos ícones da bodega como o Nicola Catena – Bonarda 2020; Angelica Zapata – Cabernet Franc – 2020, Catena Zapata Malbec Argentino – 2022 e o D.V. Catena Chardonnay – Chardonnay 2022.

Entrevista de André Luís Faro Carballo – Sócio Administrador do Almacen do Pepe

Entrevista de André Luís Faro Carballo – Sócio Administrador do Almacen do Pepe | Foto: Divulgação

Como serão as comemorações dos 83 anos de Pepe e dos 10 anos do Almacen?

Meu pai está na Espanha com minha mãe, e deve retornar até o final do ano, a tempo de participar de ao menos parte dessa festa. Até dezembro, teremos uma série de ofertas e ações, a exemplo de uma feira de vinhos, evento para crianças e a tradicional Corrida do Pepe.

Como surgiu o nome Almacen Pepe?

Quando vendemos a Perini, em 2010, sentimos a necessidade de abrir um novo negócio. As pessoas diziam que estavam órfãs, que não havia mais nada na cidade com a mesma qualidade. Meu pai queria fazer um showroom da Carballo Faro, e, depois de muita discussão que tive com ele sobre o formato, abrimos o Almacen da Pituba. Foi um sucesso estrondoso, com pessoas chorando, abraçando meu pai. Hoje, já temos mais três unidades: no Horto, no Alphaville e no Shopping Barra. Começamos com 40 funcionários e hoje são 500.

Por que o nome Almacen?

Escolhi em homenagem ao meu pai, que trabalhou, quando migrou para Salvador fugindo dos efeitos desastrosos da guerra na Espanha, em um armazém de secos e molhados no Tororó antes de abrir a Panificadora Elétrica e a Perini, na Barra. O detalhe é que ele não queria colocar o nome dele na marca, e batemos testa novamente. Mandei espalhar a logo do Almacen pelo escritório da importadora para ele ir se acostumando. Eu disse a ele que Pepe era um nome público, uma marca reconhecida no varejo. No final deu tudo certo.

Hoje você já prepara o seu filho para entrar no negócio, correto?

Sim. Matheus está estudando Administração, mesmo curso que eu fiz. Ele tem apenas 18 anos, e é um garoto inteligente. Começou a trabalhar comigo aos 17. Quando comecei com meu pai, na Barra, eu tinha 14 anos. Aos 22, estava na diretoria da empresa. Matheus quer seguir o mesmo caminho, e fico muito feliz por isso.