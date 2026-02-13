Samba perdeu força? Daniela Mercury defende tradição e cita nova geração

Daniela homenageou o legado das mulheres do samba na abertura do Carnaval de Salvador - Foto: Edvaldo Sales | Ag. A TARDE

Daniela Mercury desfilou na quinta-feira, 12, no tradicional Circuito Osmar, no Carnaval de Salvador, com a Pipoca da Rainha. Ela homenageou o legado das mulheres do samba, gênero que em 2026 completa 110 anos de existência e é o homenageado na folia deste ano, que tem como tema ‘O Samba Nasceu Aqui’.

O Portal A TARDE questionou a cantora se o gênero teria perdido força nos últimos anos na Bahia, especialmente devido ao crescimento do pagodão baiano. Segundo Daniela, cabe aos artistas mais experientes manterem viva a tradição e garantirem a continuidade de uma cultura tão rica.

“As tradições precisam ser mantidas por nós. A gente tem que ter consciência disso. Os sambas dos anos 50 ainda são cantados. Eu acho que quando você põe os grupos de samba cantando, todo mundo canta tudo. [...] A cultura popular precisa de manutenção”, disse Daniela.

Durante coletiva de imprensa, a artista também destacou que o gênero musical tem retomado força e que a nova geração está se reconectando com as raízes do samba. Daniela ainda reconheceu a importância do pagode nesse processo de revitalização.

“Eu acho que até está se voltando muito aos sambas antigos. O samba não tem jeito, essas músicas estão entranhadas, misturadas com a identidade brasileira. Quando a gente canta, de algum jeito, as gerações vão passando umas para as outras. Lá em casa, os meus filhos já sabem as músicas mais antigas, até coisa que eu nem me lembro, eles lembram”, destacou.

A gente tem que deixar acontecer também. O pagode revitalizou o samba, ele não briga com o samba, ele é o samba. Daniela Mercury - cantora

Daniela finalizou: “Já coloquei bastante gente para sambar. O mundo inteiro agora vai sambar mais ainda, porque o Brasil está na moda. Vamos botar o samba na boca do povo”.