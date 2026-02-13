Após vitória de Daniela Mercury na Justiça, Bruno Reis diz que Comcar vai recorrer

Bruno Reis comenta sobre vitória de Daniela Mercury na Justiça - Foto: Luiza Nascimento | AG. A Tarde

O Bloco Crocodilo, de Daniela Mercury, conquistou, nesta quinta-feira, 12, na Justiça da Bahia, o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina. Na manhã desta sexta-feira, 13, em entrevista coletiva que apresentou o balanço do Carnaval, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o caso, além de dar sua opinião como folião.

Com a definição da Justiça, o prefeito de Salvador diz que tem o conhecimento de que o Comcar (Conselho Municipal do Carnaval) vai recorrer da decisão da Justiça.

Em seu discurso, o Bruno Reis disse que “decisão judicial não se questiona, se cumpre e se recorda”, frisando que a definição da ordem dos trios não é responsabilidade da prefeitura, mas sim do Comcar.

Autonomia do Conselho do Carnaval

Bruno Reis ainda retificou a autonomia própria do Comcar na montagem da ordem filas, levando em consideração uma “série de critérios e de fatores, inclusive a história de cada bloco e a partir daí se define a ordem da fila.”

Opinião como folião

Em outro momento, o prefeito de Salvador opinou: “eu acho que se há uma história, uma tradição e há um critério definido, não houve nenhuma mudança do ano passado para esse ano, do ano retrasado para esse ano, ele deve ser respeitado, independente de quem seja o artista."

Punições para ocorrências nos circuitos

Bruno Reis ainda relembrou o poder da prefeitura de multar os trios que atrapalharem o fluxo definido para o dia, mas relembrou que a ordem do desfile é definida pelo Comcar.

Bloco Crocodilo retorna à abertura

Com a decisão da Justiça, o Bloco Crocodilo, de Daniela Mercury vai abrir os desfiles do domingo, 15, e segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando sua posição histórica no circuito.