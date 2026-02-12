Justiça dá vitória a Daniela Mercury e obriga mudança no circuito

Bloco Crocodilo abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30 - Foto: Divulgação

O Bloco Crocodilo de Daniela Mercury conseguiu na Justiça da Bahia o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina. Com isso, o bloco abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando sua posição histórica no circuito.

O horário foi definido após o reconhecimento, por parte do Judiciário,de que o bloco foi pioneiro no Circuito Barra-Ondina, inaugurando o trajeto em 1996. A decisão se baseia no critério de antiguidade, previsto no regulamento do próprio Carnaval, que estabelece a ordem de desfile dos blocos.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos anos, o Bloco Crocodilo vinha sendo deslocado para horários mais tardios e posicionado após blocos mais novos, situação que motivou a ação judicial. O magistrado responsável pelo caso destacou ainda o princípio da segurança jurídica, uma vez que o bloco desfila de forma ininterrupta no circuito desde a sua criação.

Com a decisão, o Conselho Municipal do Carnaval (COMCAR) e a Saltur ficam obrigados a restabelecer imediatamente a ordem histórica de desfile, garantindo ao Bloco Crocodilo a primeira posição nos dias em que se apresentar. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária no valor de R$ 100 mil.