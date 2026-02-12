Márcio Victor chora ao passar por camarote com homenagem a Preta Gil

Márcio Victor se apresenta no Carnaval de Salvador 2026 - Foto: Reprodução | Redes sociais

Durante o desfile no Circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta quinta-feira, 12, primeiro dia do Carnaval de Salvador em 2026, o cantor Márcio Victor não conteve a emoção ao passar em frente ao camarote Expresso 2222, que neste ano presta homenagem a Preta Gil, morta em julho do ano passado, vítima de câncer.

Visivelmente abalado, o vocalista do Psirico resumiu o sentimento em uma frase curta e direta: “Pra sempre Preta”, disse ele. Os dois namoraram por um breve período entre 2007 e 2008, mas mantiveram uma relação de amizade mesmo após o término.

O Expresso 2222 é o ponto oficial de encontro de músicos, convidados e amigos da família Gil durante o Carnaval, reunindo diferentes gerações da música brasileira em um ambiente que mistura celebração, memória e encontros marcantes ao longo da festa.

Instalado no Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, o Expresso é um dos pontos mais tradicionais e disputados do circuito Barra Ondina. Em 2026, o camarote completa 26 anos.

Com o tema “Para Sempre Preta no 2222”, a ambientação deste ano foi pensada para celebrar a memória da artista. O espaço conta com painel de fotos, decoração em tons dourados, cor associada à identidade de Preta, e momentos simbólicos conduzidos por familiares e amigos ao longo das noites.

Fora os encontros, o camarote promove também o “Palco 2222”, que conta a presença de artistas como Jude Paula, que se apresenta sempre no começo e após o término das bandas.

Além dela, a cantora carioca Marina Iris será a vocalista principal da banda residente, que receberá diversos convidados ao longo dos dias de folia. Gilsons, Karinah, Majur, Flor Gil Duh Marinho, Gominho e MãeAna, com o projeto “Mamãe eu quero”, são alguns dos exemplos.

Outros amigos e familiares de Preta Gil também terão espaço para pequenas apresentações no Palco 2222.