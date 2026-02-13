Serpentinas metálicas estão proibidas e multa pode chegar até R$ 100 mil

Em caso de reincidência, o valor da nova multa será dobrado - Foto: Neoenergia Coelba

Popularmente usadas no Carnaval, as serpentinas metálicas estão proibidas em toda a Bahia desde o ano passado, quando entrou em vigor uma lei estadual que vedou a fabricação, comercialização e uso do objeto.

Vigente desde o dia 13 de fevereiro de 2025, de acordo com a Neoenergia Coelba, a legislação determina que o descumprimento da norma resultará na aplicação de multa entre R$ 5 mil e R$ 100 mil, a depender do porte do empreendimento e circunstâncias da infração. Em caso de reincidência, o valor da nova multa será dobrado.

A promulgação da lei foi justificada devido aos riscos de graves acidentes que esses objetos oferecem aos foliões. As serpentinas metálicas são condutoras de energia e quando lançadas em direção à rede elétrica podem gerar um curto-circuito e partir a fiação. Além do perigo à população, o objeto pode provocar interrupções de energia.

Segundo a Coelba, quando são lançadas por bastões em trios e camarotes, o risco é potencializado devido à altura que as serpentinas podem atingir. Em alguns casos, o objeto pode ser projetado a até 8 metros, ou seja, acima da rede elétrica. No Circuito Osmar, no Campo Grande, os moradores costumam decorar suas varandas com enfeites metálicos. Essas decorações podem cair sobre os fios de energia e causar acidentes e interrupções.

“A segurança é o principal valor da Neoenergia Coelba e por isso intensificamos as ações de comunicação para conscientizar a população sobre os riscos das serpentinas metálicas. Promovemos workshops com os motoristas de trio elétrico e alinhamentos com os órgãos envolvidos no Carnaval solicitando apoio nas fiscalizações. Pedimos a todos que tenham consciência para que seja um período de alegria e sem acidentes”, destaca a superintendente Institucional da Neoenergia Coelba, Maria Helena Farias.

Campanha de segurança com música e conscientização

Como parte das ações preventivas para o Carnaval 2026, a Neoenergia Coelba lançou a campanha “Seja inimigo do fim”, que conta com uma parceria inédita entre BaianaSystem e Alceu Valença. A iniciativa utiliza a música como ferramenta de conscientização para levar mensagens claras e diretas aos foliões sobre como curtir a festa com segurança, longe da rede elétrica.

A música inédita será tocada nos principais circuitos do Carnaval de Salvador, no Navio Pirata da banda BaianaSystem, além de ser veiculada em rádios de todo o estado e nas plataformas digitais da Neoenergia. A campanha orienta a população a não subir em postes, evitar ligações clandestinas, manter distância dos fios e nunca lançar serpentinas ou objetos em direção à rede elétrica.