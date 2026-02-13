Menu
HOME > CARNAVAL
CURTIU COM OS FOLIÕES

Acarajé, fé e pipoca: o dia da atriz Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador

A atriz comeu comida baiana, visitou a Casa de Iemanjá e curtiu o Carnaval na última quinta-feira, 12

Marina Branco

Por Marina Branco

13/02/2026 - 15:06 h | Atualizada em 13/02/2026 - 15:53

Paolla Oliveira curtindo Pedro Sampaio no Carnaval
Paolla Oliveira curtindo Pedro Sampaio no Carnaval -

A abertura do Carnaval de Salvador foi de muita alegria para todos os foliões - inclusive os mais famosos. Na última quinta-feira, 12, a atriz Paolla Oliveira esteve pelos circuitos da maior festa da cidade, vivendo tudo que pôde em seu primeiro dia.

Em menos de 24 horas em Salvador, Paolla tomou cerveja, comeu acarajé, visitou a Casa de Iemanjá e viveu o Carnaval, dançando no circuito Barra-Ondina ao som de Pedro Sampaio.

Leia Também:

Mais de 60 mil pessoas usaram linhas gratuitas na primeira noite de Carnaval
Globo adota protocolo rígido para desfile que homenageia Lula
Carlo Ancelotti já está em Salvador para o Carnaval

Desde que chegou, a atriz já sentia a energia a festa. Logo na chegada ao aeroporto, a artista foi cercada por fãs e compartilhou o momento nas redes sociais. "Cheguei e que recepção", escreveu, celebrando o carinho dos baianos.

Sabores do Rio Vermelho

Durante o dia, Paolla circulou pelo bairro do Rio Vermelho e escolheu o tradicional Casa da Tereza para o almoço. Nas fotos publicadas, aparecem pratos típicos da culinária baiana, como acarajé, vatapá com camarão e abará, além da clássica cervejinha.

Ainda no bairro, a atriz passou pela Casa de Iemanjá, onde fez sua prece à Rainha do Mar. "Carnaval na Bahia, o mundo todo se agita", escreveu no carrossel de fotos em que apareceu no bairro.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Do trio ao chão do circuito

À noite, Paolla acompanhou o trio elétrico de Pedro Sampaio e foi para viver - não ficou nem mesmo só na área VIP. Depois de encontrar Lore Improta e o próprio cantor, a atriz desceu para o chão do circuito e dançou com foliões, em clima de total descontração.

"Quanto amor, Salvador. Obrigada", agradeceu. Depois, resumiu a experiência: "Foram menos de 24h, mas com intensidade de uma vida".

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Tags:

Carnaval Salvador Casa de Iemanjá circuito barra-ondina culinária baiana foliões paolla oliveira

Ver todas

x