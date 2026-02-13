Acarajé, fé e pipoca: o dia da atriz Paolla Oliveira no Carnaval de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Paolla Oliveira curtindo Pedro Sampaio no Carnaval - Foto: Reprodução I Instagram

A abertura do Carnaval de Salvador foi de muita alegria para todos os foliões - inclusive os mais famosos. Na última quinta-feira, 12, a atriz Paolla Oliveira esteve pelos circuitos da maior festa da cidade, vivendo tudo que pôde em seu primeiro dia.

Em menos de 24 horas em Salvador, Paolla tomou cerveja, comeu acarajé, visitou a Casa de Iemanjá e viveu o Carnaval, dançando no circuito Barra-Ondina ao som de Pedro Sampaio.

Desde que chegou, a atriz já sentia a energia a festa. Logo na chegada ao aeroporto, a artista foi cercada por fãs e compartilhou o momento nas redes sociais. "Cheguei e que recepção", escreveu, celebrando o carinho dos baianos.

Sabores do Rio Vermelho

Durante o dia, Paolla circulou pelo bairro do Rio Vermelho e escolheu o tradicional Casa da Tereza para o almoço. Nas fotos publicadas, aparecem pratos típicos da culinária baiana, como acarajé, vatapá com camarão e abará, além da clássica cervejinha.

Ainda no bairro, a atriz passou pela Casa de Iemanjá, onde fez sua prece à Rainha do Mar. "Carnaval na Bahia, o mundo todo se agita", escreveu no carrossel de fotos em que apareceu no bairro.

Do trio ao chão do circuito

À noite, Paolla acompanhou o trio elétrico de Pedro Sampaio e foi para viver - não ficou nem mesmo só na área VIP. Depois de encontrar Lore Improta e o próprio cantor, a atriz desceu para o chão do circuito e dançou com foliões, em clima de total descontração.

"Quanto amor, Salvador. Obrigada", agradeceu. Depois, resumiu a experiência: "Foram menos de 24h, mas com intensidade de uma vida".