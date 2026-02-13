Foliões reforçam fidelidade ao Circuito Osmar: “Aqui é tradição"

Sensação de segurança e conforto atrai diferentes gerações - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Uma das avenidas mais históricas da capital baiana se movimenta nesta sexta-feira, 13, de Carnaval. Em meio às discussões sobre qual é o melhor circuito de Salvador, muitos foliões, especialmente os mais velhos, não têm dúvidas na escolha.

No Circuito Osmar, no Campo Grande, a tradição fala mais alto. Para o Portal A TARDE, Marlene Ferreira, de 60 anos, aposentada, explica por que prefere a festa no Centro. “Porque aqui é tradicional, é a minha cara. O outro não tem nada a ver comigo, além de ser mais apertado”, afirma.

Valdo Sacramento, de 74 anos e Marlene Ferreira, de 60 anos, aposentados | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

Já o casal Zina Castro, de 59 anos, comerciária, e Sidney Gomes, de 56 anos, autônomo, conta que a escolha pelo circuito vem de longa data. “Eu venho há mais de 45 anos. Aqui está o pessoal da velha guarda, de antigamente, da década de 80. É melhor ainda [...]”, disse o autônomo, ressaltando a importância do circuito para o público mais experiente.

Zina Castro e Sidney Gomes | Foto: Agatha Victoria | Ag. A TARDE

“Aqui você olha e vê quase todo mundo sorrindo, todo mundo brincando e, graças a Deus, em paz”, completou Zina.

Público jovem também escolhe o Centro

Apesar da fama de ser reduto da tradição, o circuito também conquista os mais jovens. Para muitos, a combinação entre atrações e história é o diferencial.

É o que afirma Gabriel Oliveira, de 17 anos, estudante e músico. “Aqui anima mais a galera, as atrações são mais legais. Além da tradição, tem sempre essa história aqui no Campo Grande. É muito acolhedor, principalmente por ser perto da minha casa”, contou.

Com a presença de jovens foliões ao longo de todo o percurso, Angelina Oliveira, de 17 anos, estudante, diz que a preferência também é influência da família.

“Minha mãe sempre gostou de ficar aqui. Lá na Barra é muito cheio, às vezes tem mais confusão. O transporte também é complicado para voltar para casa [...] Eu ficava mais na Barra, mas percebi que aqui é melhor”, afirmou.

Independentemente da idade, o Circuito Osmar desponta entre os foliões como uma das principais opções para curtir o Carnaval, seja pela tradição, pelo conforto ou pela sensação de segurança.