Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AFOXÉ NA AVENIDA

Filhos de Korin Efan celebram ancestralidade e fé no Carnaval

Banda Omó Obá também participará do desfile, neste sábado, 14

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

13/02/2026 - 18:47 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande
Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande -

O afoxé vai abrir caminhos e reafirmar a força da cultura afro-brasileira no Carnaval de Salvador, neste sábado, 14. As bandas Filhos de Korin Efan e Omó Obá levam para o Circuito Osmar, no Campo Grande, um desfile marcado por ancestralidade, fé e resistência, em sintonia com o tema oficial da festa deste ano: os 110 anos da primeira gravação comercial do samba.

Com raízes no Centro Histórico da capital baiana, o Afoxé Filhos de Korin Efan apresenta o tema “Afoxés da Bahia: Uma História de Ancestralidade, Fé e Resistência", destacando a trajetória dos afoxés como manifestação cultural e social de matriz africana fundada pelo povo negro. A proposta reforça a importância da salvaguarda dos desfiles, reconhecidos como patrimônio imaterial da Bahia, além da valorização do candomblé.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Celebraremos a ancestralidade, as expressões, os rituais e a importância desses grupos na promoção social e cultural do povo negro. Levaremos para a avenida elementos que simbolizam a origem dos afoxés e a conexão com a fé de matriz africana”, afirma Elisângela Silva, presidente da entidade e responsável pelo enredo.

O desfile evidencia símbolos tradicionais como o babalotim, estandartes, alas coreografadas, o ritmo ijexá, a plasticidade dos adereços e fantasias, além das figuras do rei (Babá Afoxé) e da rainha (Yá Afoxé). O enredo também faz referência à ancestralidade africana e aos rituais de abertura de caminhos.

A programação começa às 9h, na sede da entidade, com o ritual religioso que antecede a saída do bloco. Os integrantes invocam Exu e Ogum, divindades do candomblé, pedindo proteção e caminhos abertos para o cortejo. Por volta das 14h, o grupo sai em caminhada pelo Pelourinho até a Praça Castro Alves e, às 15h, segue em direção ao Campo Grande. Após a passagem pela avenida, a Banda Omó Obá assume o comando, mantendo o diálogo entre samba e afoxé como expressões de memória e resistência no Carnaval de Salvador.

Leia Também:

Jerônimo desconversa sobre polêmica de Daniela Mercury: "Cada artista faz sua defesa"
Nordeste de Amaralina: quanto custa comer e beber no Carnaval
Nova Rodoviária de Salvador espera 170 mil pessoas no Carnaval

O bloco também presta homenagem a afoxés históricos como Pandagos da África, Embaixada Africana e Badauê, que marcaram o processo de surgimento do movimento, além de reverenciar grupos que seguem ativos, como Filhos de Gandhy, Olorum Baba Mi e Filhas de Gahady. A construção artística conta ainda com a participação de Babá PC e Pai Tinho, do Casa de Oxumarê.

O bloco desfilará com sete alas - estandarte bordado a fios de ouro, ogãs com agdabês, ala das crianças, baianas, cabaceiras, agogôs e músicos.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

afoxé Ancestralidade campo grande candomblé carnaval Carnaval 2026 Carnaval Salvador 2026 cultura afro Ijexá pelourinho Salvador samba

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Desfile acontece neste sábado, 14, no Pelourinho e no Campo Grande
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x