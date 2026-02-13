Menu
CARNAVAL
CARNAVAL 2026

Nova Rodoviária de Salvador espera 170 mil pessoas no Carnaval

Número, de acordo com a Setur, deve ser 11,9% maior em relação ao mesmo período do ano passado

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/02/2026 - 18:22 h

Setur preparou receptivo para receber turistas que chegam a Salvador, pela nova Rodoviária, para curtir o Carnaval
Setur preparou receptivo para receber turistas que chegam a Salvador, pela nova Rodoviária, para curtir o Carnaval

A nova Rodoviária de Salvador, localizada em Águas Claras, deve ter uma movimentação de 169,5 mil passageiros, entre embarques e desembarques durante o Carnaval deste ano — de acordo com o Secretaria de Turismo (Setur-BA), o número representa um aumento de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Para receber os turistas de várias partes da Bahia e de todo o Brasil, o governo do Estado preparou um receptivo no equipamento, na manhã desta terça-feira, 13, com um minitrio, dançarinos e baianas.

Salto na mobilidade

"A nova Rodoviária da Bahia é um grande salto na mobilidade da capital baiana, que qualifica o destino e está contribuindo para o incremento do fluxo de turistas no Carnaval [...] É a prova de que a Bahia está preparada", afirmou o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar.

Passageiros de toda a Bahia, de outros estados e do exterior falaram sobre a recepção e a infraestrutura que encontraram na chegada. “Já estive em Salvador, mas é a primeira vez que venho para o Carnaval. Estou impressionado com a estrutura da rodoviária nova, e esse receptivo já é um Carnaval mesmo, de verdade”, elogiou o professor chileno Victor Abuin, 41 anos.

"Realização de um sonho"

A estudante mineira Luísa Prado, 23 anos, está realizando um sonho. “Sempre vi pela televisão e meu sonho era passar o Carnaval em Salvador. Imagino que será uma sensação absurda, que eu estou ansiosa para viver. E já começa com essa recepção maravilhosa aqui na rodoviária”.

No terminal, também funcionam o Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), da Setur-BA, que oferece informações seguras sobre as necessidades dos visitantes, além de um posto do Batalhão de Policiamento Turístico da Polícia Militar da Bahia (Beptur-PMBA).

