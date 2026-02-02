Nova Rodoviária completa 15 dias com fluxo diário de 22 mil passageiros

Mais de 22 mil passageiros utilizam o terminal diariamente nos primeiros 15 dias de operação - Foto: Divulgação

Com apenas 15 dias de operação, o novo Terminal Rodoviário da Bahia, em Águas Claras, já demonstra grande impacto no transporte da região. Mais de 22 mil passageiros passam diariamente pelo local, que oferece serviços modernos e eficientes. Desde sua inauguração em 20 de janeiro de 2026, o terminal se estabelece como um marco da modernização do transporte intermunicipal e interestadual, destacando-se pelo conforto e pela integração com outros meios de mobilidade.

O chefe de gabinete da Agerba, Filipe de Araújo Vieira, afirma: “estamos muito satisfeitos com os resultados desses primeiros dias. Os números que a nova Rodoviária da Bahia transmitem são de uma superação das expectativas e isso sugere que realmente o pessoal abraçou a nova Rodoviária, o baiano consegue ter uma fluidez de chegar e sair muito mais fácil. Então o número de viagens aumentou, o número da população beneficiada aqui também já aumentou.”

Segundo ele, o terminal já demonstra potencial para atender volumes ainda maiores. “Há uma grande expectativa para o aumento desses números e o terminal tem porte pra isso. Esse início mostra que o projeto foi bem planejado e que o terminal está apto a absorver a demanda crescente”, concluiu.

De acordo com a Agerba, houve equilíbrio em relação ao número de embarques e desembarques, sendo as partidas responsáveis por 52,6% do fluxo total de passageiros, aumentando o saldo. Os números refletem a importância estratégica do novo equipamento para a Região Metropolitana de Salvador e para o interior do estado, funcionando como um grande polo de conexão rodoviária.

Além dos guichês que já estão em funcionamento, os passageiros contam com canais alternativos de compra de passagens, como plataformas digitais, aplicativos e pontos de venda autorizados, o que tem ajudado a reduzir filas e otimizar o atendimento. A estrutura de serviços também vem sendo gradualmente ativada. Já estão em operação diferentes lanchonetes, ampliando as opções de alimentação.

O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) já funciona plenamente no local e algumas lojas comerciais também já foram inauguradas. Para os passageiros, a experiência tem sido positiva. A estudante Ana Paula Santos, que viajou para o interior do estado, elogiou a organização. “O terminal é bem sinalizado, os funcionários orientam direitinho e dá para perceber que tudo é mais moderno. Ficou bem melhor do que a antiga rodoviária”, comentou. Já o assistente social, Marivaldo da Silva, destacou o conforto. “Eu tô adorando. Eu moro em Feira de Santana, cheguei de São Paulo dia 26. Então foi a primeira vez que eu peguei o metrô lá no aeroporto, vim direto pra cá. Muito mais fácil o acesso aqui pra BR, pra chegar em Feira de Santana”.

Ainda estão previstas a conclusão das salas VIP e a chegada de mais lojas e serviços. Paralelamente, a administração do terminal e a Agerba têm intensificado a escuta da população, por meio das redes sociais, da ouvidoria e do site institucional.