SALVADOR
Nova Rodoviária completa 15 dias com fluxo diário de 22 mil passageiros
Agerba destaca aumento de viagens e fluxo de passageiros acima das expectativas iniciais
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Com apenas 15 dias de operação, o novo Terminal Rodoviário da Bahia, em Águas Claras, já demonstra grande impacto no transporte da região. Mais de 22 mil passageiros passam diariamente pelo local, que oferece serviços modernos e eficientes. Desde sua inauguração em 20 de janeiro de 2026, o terminal se estabelece como um marco da modernização do transporte intermunicipal e interestadual, destacando-se pelo conforto e pela integração com outros meios de mobilidade.
O chefe de gabinete da Agerba, Filipe de Araújo Vieira, afirma: “estamos muito satisfeitos com os resultados desses primeiros dias. Os números que a nova Rodoviária da Bahia transmitem são de uma superação das expectativas e isso sugere que realmente o pessoal abraçou a nova Rodoviária, o baiano consegue ter uma fluidez de chegar e sair muito mais fácil. Então o número de viagens aumentou, o número da população beneficiada aqui também já aumentou.”
Segundo ele, o terminal já demonstra potencial para atender volumes ainda maiores. “Há uma grande expectativa para o aumento desses números e o terminal tem porte pra isso. Esse início mostra que o projeto foi bem planejado e que o terminal está apto a absorver a demanda crescente”, concluiu.
De acordo com a Agerba, houve equilíbrio em relação ao número de embarques e desembarques, sendo as partidas responsáveis por 52,6% do fluxo total de passageiros, aumentando o saldo. Os números refletem a importância estratégica do novo equipamento para a Região Metropolitana de Salvador e para o interior do estado, funcionando como um grande polo de conexão rodoviária.
Leia Também:
Além dos guichês que já estão em funcionamento, os passageiros contam com canais alternativos de compra de passagens, como plataformas digitais, aplicativos e pontos de venda autorizados, o que tem ajudado a reduzir filas e otimizar o atendimento. A estrutura de serviços também vem sendo gradualmente ativada. Já estão em operação diferentes lanchonetes, ampliando as opções de alimentação.
O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) já funciona plenamente no local e algumas lojas comerciais também já foram inauguradas. Para os passageiros, a experiência tem sido positiva. A estudante Ana Paula Santos, que viajou para o interior do estado, elogiou a organização. “O terminal é bem sinalizado, os funcionários orientam direitinho e dá para perceber que tudo é mais moderno. Ficou bem melhor do que a antiga rodoviária”, comentou. Já o assistente social, Marivaldo da Silva, destacou o conforto. “Eu tô adorando. Eu moro em Feira de Santana, cheguei de São Paulo dia 26. Então foi a primeira vez que eu peguei o metrô lá no aeroporto, vim direto pra cá. Muito mais fácil o acesso aqui pra BR, pra chegar em Feira de Santana”.
Ainda estão previstas a conclusão das salas VIP e a chegada de mais lojas e serviços. Paralelamente, a administração do terminal e a Agerba têm intensificado a escuta da população, por meio das redes sociais, da ouvidoria e do site institucional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes