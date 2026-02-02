Menu
HOME > BAHIA
INCONSISTÊNCIAS

Falhas em edital de R$ 5 milhões são denunciadas na gestão de Mutuípe

Denúncia aponta ainda a ausência de plano ambiental em edital de limpeza pública

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/02/2026 - 16:39 h

João Carlos (PT), prefeito de Mutuípe
João Carlos (PT), prefeito de Mutuípe -

A gestão do prefeito João Carlos (PT), em Mutuípe, centro sul da Bahia, sofreu um revés jurídico nesta semana. O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) passou a investigar o Pregão Eletrônico nº 02/2026, destinado à contratação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

O contrato, com vigência de 12 meses, é estimado em quase R$ 5 milhões.

Leia Também:

Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá
Contrato de internet da Prefeitura de São Felipe entra na mira do TCM
Vice-prefeito de Jussari usa tribuna para expor crise com gestor atual

A investigação foi motivada por uma denúncia da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema), que aponta inconsistências técnicas no edital. De acordo com a entidade, o texto é ambíguo e ignora etapas fundamentais da gestão ambiental.

Risco ambiental

Entre os pontos de maior gravidade, a Abrema destaca que o edital daria margem para o envio de rejeitos brutos diretamente para cooperativas de catadores. Na prática, o lixo seria entregue sem a devida triagem ou infraestrutura seletiva, o que fere as normas de manejo sustentável.

Além disso, a denúncia revela que o município de Mutuípe não possui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). O documento é uma exigência da legislação federal (Lei 12.305/2010) e sua ausência pode tornar a contratação ilegal.

Contraditório

Diante dos fatos, o TCM determinou a notificação do prefeito João Carlos e da agente de contratação da prefeitura. Eles possuem o prazo de cinco dias para prestar esclarecimentos.

Apesar do pedido de suspensão imediata da licitação feito pela Abrema, o Tribunal optou por aguardar a manifestação dos denunciados antes de decidir pela concessão da medida cautelar.

O caso segue sob análise técnica da Corte, que vai avaliar se o certame vai poder prosseguir ou se vai ser anulado para correções.

x