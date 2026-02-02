Menu
BAHIA
TRANSPARÊNCIA EM XEQUE

Relatório aponta irregularidades nas contas da gestão de Entre Rios

Manoelito Argolo Junior tem 15 dias para apresentar defesa sobre irregularidades

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

02/02/2026 - 15:42 h

Imagem ilustrativa da imagem Relatório aponta irregularidades nas contas da gestão de Entre Rios
-

O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Junior (Solidariedade), foi formalmente notificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para prestar esclarecimentos sobre a gestão financeira da prefeitura no início de 2025.

A notificação refere-se ao período de janeiro a abril e baseia-se em um relatório da 8ª Inspetoria Regional de Controle Externo, sediada em Alagoinhas.

De acordo com o órgão fiscalizador, foram identificadas falhas e irregularidades na aplicação de recursos públicos e na transparência da gestão durante o primeiro quadrimestre do ano.

O relatório técnico com o detalhamento das inconsistências já foi disponibilizado no sistema eletrônico do tribunal para consulta da administração municipal.

Prazo

De acordo com o edital de notificação, o gestor possui um prazo de 15 dias para encaminhar sua defesa e documentos comprobatórios. O envio deve ser feito exclusivamente por meio eletrônico.

O TCM alertou que, caso não haja manifestação dentro do período estipulado, vai ser decretada a revelia. Isso significa que o processo de julgamento das contas continuará tramitando normalmente, sem que as justificativas do prefeito sejam consideradas na decisão final.

Entre Rios gestão financeira irregularidades prefeito Manoelito Argolo Junior transparência pública tribunal de contas

