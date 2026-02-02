Relatório aponta irregularidades nas contas da gestão de Entre Rios

Siga o A TARDE no Google

O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Junior (Solidariedade), foi formalmente notificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para prestar esclarecimentos sobre a gestão financeira da prefeitura no início de 2025.

A notificação refere-se ao período de janeiro a abril e baseia-se em um relatório da 8ª Inspetoria Regional de Controle Externo, sediada em Alagoinhas.

De acordo com o órgão fiscalizador, foram identificadas falhas e irregularidades na aplicação de recursos públicos e na transparência da gestão durante o primeiro quadrimestre do ano.

O relatório técnico com o detalhamento das inconsistências já foi disponibilizado no sistema eletrônico do tribunal para consulta da administração municipal.

Prazo

De acordo com o edital de notificação, o gestor possui um prazo de 15 dias para encaminhar sua defesa e documentos comprobatórios. O envio deve ser feito exclusivamente por meio eletrônico.

O TCM alertou que, caso não haja manifestação dentro do período estipulado, vai ser decretada a revelia. Isso significa que o processo de julgamento das contas continuará tramitando normalmente, sem que as justificativas do prefeito sejam consideradas na decisão final.