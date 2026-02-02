TRANSPARÊNCIA EM XEQUE
Relatório aponta irregularidades nas contas da gestão de Entre Rios
Manoelito Argolo Junior tem 15 dias para apresentar defesa sobre irregularidades
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
O prefeito de Entre Rios, Manoelito Argolo Junior (Solidariedade), foi formalmente notificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para prestar esclarecimentos sobre a gestão financeira da prefeitura no início de 2025.
A notificação refere-se ao período de janeiro a abril e baseia-se em um relatório da 8ª Inspetoria Regional de Controle Externo, sediada em Alagoinhas.
Leia Também:
De acordo com o órgão fiscalizador, foram identificadas falhas e irregularidades na aplicação de recursos públicos e na transparência da gestão durante o primeiro quadrimestre do ano.
O relatório técnico com o detalhamento das inconsistências já foi disponibilizado no sistema eletrônico do tribunal para consulta da administração municipal.
Prazo
De acordo com o edital de notificação, o gestor possui um prazo de 15 dias para encaminhar sua defesa e documentos comprobatórios. O envio deve ser feito exclusivamente por meio eletrônico.
O TCM alertou que, caso não haja manifestação dentro do período estipulado, vai ser decretada a revelia. Isso significa que o processo de julgamento das contas continuará tramitando normalmente, sem que as justificativas do prefeito sejam consideradas na decisão final.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes