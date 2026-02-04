Menu
AFOXÉ NA AVENIDA

Filhos de Korin Efan celebra afoxé, fé e ancestralidade no Fuzuê

Cortejo sairá, às 15h, do Morro do Gato, em Ondina

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

04/02/2026 - 21:36 h

Baianas estarão à frente do cortejo
Baianas estarão à frente do cortejo

O Afoxé Filhos de Korin Efan participa do Fuzuê, neste domingo, 08, com um cortejo cultural que valoriza a tradição afro-brasileira e a ancestralidade africana. O desfile começa às 15h, nas mediações do Morro do Gato, em Ondina.

O grupo desfilará com a ala das baianas - que perfumará o circuito com alfazema -, enquanto 12 mulheres negras comandarão o som do xequerê - instrumento de cabaça e contas também chamado de agbê.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A percussão com tambor e agogô acompanhará os cantores, que puxarão cânticos em reverência ao afoxé e às religiões de matriz africana. Os integrantes desfilarão com vestimentas e adereços que reforçam a estética afro-brasileira. A maioria dos participantes integra projetos sociais desenvolvidos pela entidade.

Músicos da percussão
Músicos da percussão | Foto: Divulgação Filhos do Korin Efan

Carnaval 2026

No Carnaval, o Afoxé vai para a avenida com o tema 'Afoxés da Bahia: uma história de ancestralidade, fé e resistência', que resgata a trajetória dos primeiros afoxés da Bahia, como Pandagos da África, Embaixada Africana e Badauê, e também homenageia grupos ainda ativos, como Olorum Baba Mi, Filhas e Filhos de Gandhy e Dança Bahia.

Filhos do Korin Efan
Filhos do Korin Efan | Foto: Divulgação Filhos do Korin Efan

Segundo Elisângela Silva, presidente da Sociedade Cultural Filhos de Korin Efan, o grupo realiza ensaios desde 2025 e homenageará, no cortejo, todos os blocos de afoxé que contribuíram para a preservação dessa manifestação cultural. O enredo do grupo também é assinado por Babá PC e Babá Atinsá Pai Tinho, do Terreiro Casa de Oxumarê, e pela comunidade.

O desfile reafirma o papel do afoxé nos festejos carnavalescos de Salvador, destacando o candomblé de rua e o reconhecimento dos afoxés como patrimônio imaterial da Bahia.

x