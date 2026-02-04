Sobe para sete o número de adolescentes mortos a tiros em Salvador este ano

Cinco adolescentes morrerem em confronto no Nordeste de Amaralina - Foto: Reprodução TV Record

Daniel da Silva da Conceição, Gabriel Nascimento da Paixão e André Luiz Silva Souza Simões, todos de 16 anos, além de Thiago Passos Gonçalves e Douglas Gonçalves Pires Santos, ambos de 17, são os nomes dos cinco adolescentes mortos durante uma operação policial realizada no Vale das Pedrinhas, Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, nesta terça-feira, 3.

A ação foi deflagrada após o cabo da Polícia Militar Glauber Rosa dos Santos, de 42, ser assassinado com um tiro na cabeça, em uma das ruas de acesso ao Vale das Pedrinhas. Além dos adolescentes, outros três homens morreram no confronto.

As cinco mortes registradas no Nordeste de Amaralina elevam para sete o total de adolescentes assassinados em Salvador, entre 5 de janeiro e 4 de fevereiro, de 2026, conforme dados do Instituto Fogo Cruzado.

Além dos mortos durante a operação no Nordeste de Amaralina, outros dois adolescentes completam o registro. Os casos ocorerram nos bairros Cajazeiras X e Sussuarana, sendo apenas um deles fora de ações policiais. Dentro do recorte racial, a organização identicou dois desses rapazes como negros.

Ainda com base nas diretrizes do Instituto, os homicídios registrados no Nordeste de Amaralina foram classificados como chacina. “O Fogo Cruzado considera chacinas como eventos onde há três ou mais mortos civis em uma mesma situação”, afirma o órgão.

Outros casos em 2026

Na noite do dia 5 de janeiro, Samuel de Moura Silva Vitório, de 16 anos, foi encontrado morto na Avenida Engenheiro Raymundo Carlos Nery, em Cajazeiras X. O corpo apresentava marcas compatíveis com disparos de arma de fogo. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios Central, do Departemento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já em 25 de janeiro, o adolescente Iure Santana Santos de Sá, de 17, morreu, segundo versão oficial, em confronto com policiais militares da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (48ª CIPM/ Sussuarana), na Rua Geraldo Galo, em Sussuarana.

À época, a Polícia Militar informou que guarnições faziam policiamento ostensivo na região, quando se depararam com homens armados que fugiaram atirando contra as guarnições. No revide, Iure foi baleado. Ele ainda foi levado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiu.

Ainda segundo a PM, com o adolescente, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com numeração raspada, além de 372 pinos de cocaína, 310 pedras de crack e sete comprimidos de LSD. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM), do DHPP.

Operação e investigação

O Portal A TARDE entrou em contato com as Polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre os registros de mortes e como andam as investigações.

A Polícia Civil se manifestou por meio de nota e disse que as mortes no Nordeste de Amaralina estão sendo investigadas pela DHM, do DHPP. Ainda no documento, a instituição informou que os policiais militares envolvidos no confronto, ocorrido na localidade do Areal, relataram ter sido atacados a tiros por um grupo de homens armados e, em resposta, balearam oito deles.

De acordo a PC, os PMs compareceram à unidade policial e entregaram os materiais apreendidos com os mortos. "Os policiais militares apresentaram na unidade especializada armas de fogo, porções de drogas e munições apreendidas durante a ação. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do ocorrido", diz um trecho da nota.

Já a Polícia Militar não deu retorno, até a publicação desta matéria.