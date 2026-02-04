INVESTIGAÇÃO
Babá é presa por suspeita de estuprar e agredir criança na Bahia
A criança será acompanhada pelo serviço psicossocial do município
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
Uma babá de 43 anos foi presa, nesta quarta-feira, 4, em Feira de Santana, suspeita de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, após investigações apontarem que os abusos teriam ocorrido enquanto a mulher estava responsável pelos cuidados da criança.
De acordo com a apuração policial, horas antes de ser detida, a suspeita também agrediu a vítima. As agressões foram registradas por uma babá eletrônica, e os vídeos passaram a integrar os autos do inquérito policial. Diante das evidências, a Justiça autorizou ainda o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da investigada.
Leia Também:
Custodiada
Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização de exame pericial de lesão corporal. Em seguida, ela foi conduzida ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.
A criança será acompanhada pelo serviço psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), com apoio do Núcleo de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (NI/DRFR) de Feira de Santana.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes