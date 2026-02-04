ATRAÇÕES
Fuzuê movimenta o circuito Barra-Ondina neste domingo; veja atrações
Evento aposta em fanfarras, bloquinhos e manifestações culturais no pré-Carnaval de Salvador
Por Beatriz Santos
Salvador será palco, neste domingo, 8 de fevereiro, de mais uma edição do Fuzuê, festa que integra o calendário oficial do pré-Carnaval da capital baiana e ocupa o Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).
Com foco nas fanfarras, bloquinhos e manifestações culturais, o evento reúne grupos diversos e reforça a valorização da cultura popular nas ruas da cidade.
A edição deste ano marca uma mudança inédita na programação. Pela primeira vez, as datas dos eventos foram invertidas, atendendo a pedidos do público. Com isso, o Fuzuê passou a ser realizado no domingo, enquanto o Furdunço ficou concentrado no sábado, ampliando as opções de lazer ao longo do fim de semana.
Com uma proposta voltada à diversidade cultural, o Fuzuê reúne desde bandas marciais e fanfarras até quadrilhas juninas, afoxés, grupos folclóricos e coletivos artísticos.
A programação se estende ao longo do dia e evidencia diferentes expressões culturais da Bahia e de outros territórios. O encerramento do evento ficará por conta do grupo Mudei de Nome. A seguir, confira a programação completa do Fuzuê, com a ordem das atrações.
Programação Fuzuê
- Desfile dos Ciclistas no Bike Fuzuê acompanhado da Banda da Guarda Municipal
- Giraingonça
- Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro
- BAMAC
- Fanfarra BBG
- Quabales
- Fanfarra Bamupi
- Grupo Cultural Commanche do Pelo
- A Mulherada
- Coral Cantar
- Grupo Folclórico Zambiapunga
- Chegança dos Marujos
- Fragata Brasileira
- Banda Marcial Dinah Gonçalves
- Leva Eu
- Banda Marcial Navarro de Brito
- Quadrilha Junina Forró Asa Branca
- Baianas do Reino de Oya
- Filó Brincante
- Charanga Tamarinhos Kids
- Orquestra Popular
- Os Mascarados de Maragogipe
- Grupo Cultural de Mascarados Malaregia
- Quadrilha Junina Imperatriz do Forró
- Quadrilha Forró ABC
- Fuzuê Junino
- Cia de Danças e Folguedos
- Charanga do Pingou
- Quadrilha Junina Capelinha do Forró
- Afoxé Relíquias Africanas
- Escola de Samba Filhos da Feira
- Marcha das Drags
- Bandinha Samba e Folia
- Afoxé Babá Afonman
- Pierrot Tradição de Plataforma
- Grupo Cultural Imperatriz
- Afoxé Filhos de Korin Efan
- Quadrilha Junina Forró do Luar
- Cangaceiros de Ipitanga
- Banda Anunciador
- Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé
- Quadrilha Junina Forró Mandacaru
- Parango Sai Milhô
- Bloco Extraclasse
- Mudei de Nome
