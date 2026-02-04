Menu
ATRAÇÕES

Fuzuê movimenta o circuito Barra-Ondina neste domingo; veja atrações

Evento aposta em fanfarras, bloquinhos e manifestações culturais no pré-Carnaval de Salvador

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

04/02/2026 - 14:45 h

A edição deste ano marca uma mudança inédita na programação
Salvador será palco, neste domingo, 8 de fevereiro, de mais uma edição do Fuzuê, festa que integra o calendário oficial do pré-Carnaval da capital baiana e ocupa o Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Com foco nas fanfarras, bloquinhos e manifestações culturais, o evento reúne grupos diversos e reforça a valorização da cultura popular nas ruas da cidade.

A edição deste ano marca uma mudança inédita na programação. Pela primeira vez, as datas dos eventos foram invertidas, atendendo a pedidos do público. Com isso, o Fuzuê passou a ser realizado no domingo, enquanto o Furdunço ficou concentrado no sábado, ampliando as opções de lazer ao longo do fim de semana.

Com uma proposta voltada à diversidade cultural, o Fuzuê reúne desde bandas marciais e fanfarras até quadrilhas juninas, afoxés, grupos folclóricos e coletivos artísticos.

A programação se estende ao longo do dia e evidencia diferentes expressões culturais da Bahia e de outros territórios. O encerramento do evento ficará por conta do grupo Mudei de Nome. A seguir, confira a programação completa do Fuzuê, com a ordem das atrações.

Programação Fuzuê

  • Desfile dos Ciclistas no Bike Fuzuê acompanhado da Banda da Guarda Municipal
  • Giraingonça
  • Fanfarra Legião do Pedro Ribeiro
  • BAMAC
  • Fanfarra BBG
  • Quabales
  • Fanfarra Bamupi
  • Grupo Cultural Commanche do Pelo
  • A Mulherada
  • Coral Cantar
  • Grupo Folclórico Zambiapunga
  • Chegança dos Marujos
  • Fragata Brasileira
  • Banda Marcial Dinah Gonçalves
  • Leva Eu
  • Banda Marcial Navarro de Brito
  • Quadrilha Junina Forró Asa Branca
  • Baianas do Reino de Oya
  • Filó Brincante
  • Charanga Tamarinhos Kids
  • Orquestra Popular
  • Os Mascarados de Maragogipe
  • Grupo Cultural de Mascarados Malaregia
  • Quadrilha Junina Imperatriz do Forró
  • Quadrilha Forró ABC
  • Fuzuê Junino
  • Cia de Danças e Folguedos
  • Charanga do Pingou
  • Quadrilha Junina Capelinha do Forró
  • Afoxé Relíquias Africanas
  • Escola de Samba Filhos da Feira
  • Marcha das Drags
  • Bandinha Samba e Folia
  • Afoxé Babá Afonman
  • Pierrot Tradição de Plataforma
  • Grupo Cultural Imperatriz
  • Afoxé Filhos de Korin Efan
  • Quadrilha Junina Forró do Luar
  • Cangaceiros de Ipitanga
  • Banda Anunciador
  • Grupo Cultural Folguedo Lindroamor Axé
  • Quadrilha Junina Forró Mandacaru
  • Parango Sai Milhô
  • Bloco Extraclasse
  • Mudei de Nome

