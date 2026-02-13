Jerônimo desconversa sobre polêmica de Daniela Mercury: "Cada artista faz sua defesa"

Jerônimo Rodrigues ao lado do secretário de Cultura, Bruno Monteiro - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Presente na saída do Olodum, no Centro Histórico de Salvador, nesta sexta-feira, 13, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), evitou repercutir a polêmica envolvendo a cantora Daniela Mercury, que obteve na Justiça a vitória em um processo que deve mudar a ordem de apresentação dos trios elétricos no circuito Barra-Ondina.

Jerônimo afirmou que Daniela, assim como os demais artistas, está no direito de "fazer sua defesa", e citou a trajetória da cantora, uma das principais do Carnaval de Salvador.

"Cada artista vai fazer sua defesa. Eu respeito a Daniela. A memória mais forte da Daniela é o Pôr do Som, ela tem grandeza para isso. Ela é embaixadora do tema das crianças", afirmou Jerônimo Rodrigues, que exaltou também o Carnaval e o primeiro dia da festa, na quinta, 12.

"Eu vou preferir mostrar que nós temos de bom e de outra boa forma para isso [...] Já começou o Carnaval, é o segundo dia. Eu vi os dados hoje. Segurança, saúde, renda, catadores", falou o governador.

Visita de Lula

Durante a fala, Jerônimo aproveitou para garantir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Campo Grande, no sábado, 14. O chefe de Estado vai acompanhar, no camarote do governo.

"Amanhã teremos o Lula para ver isso, para prestigiar isso. O Lula vai vir prestigiar o Carnaval da Bahia e a Bahia vai prestigiar o Lula. A gente vai resolver essas coisas com muita qualidade", pontuou.

Entenda a polêmica

O bloco Crocodilo, puxado pela cantora Daniela Mercury, obteve na Justiça o direito de voltar a ser o primeiro trio a sair do circuito Barra-Ondina no domingo, 15.

Na decisão, a Justiça considerou o fato do bloco ter sido o primeiro na inauguração do circuito, em 1996, sendo o mais antigo na Barra.