Bell Marques se rende à Ancelotti no Carnaval: "Hexa depende de você"
Italian acompanha de perto a festa na cidade de Salvador no circuito Barra-Ondina
Por Lucas Vilas Boas e Jair Mendonça Jr
Técnico da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti chegou em Salvador nesta sexta-feira, 13, e já foi flagrado se preparando para curtir o Carnaval. Em vídeo exclusivo do Grupo A TARDE, é possível ver o treinador em camarote no circuito Barra-Ondina, que terá Léo Santana como anfitrião.
A passagem do trio de Bell Marques, inclusive, foi atração para o comandante. Ancelotti se dirigiu à frente do camarote e começou a registrar o momento. O cantor não resistiu aos olhares do italiano e se rendeu:
Nosso hexa depende de você, Ancelloti!
Ancelotti recebeu o convite da Brahma como parte da campanha "Tá Liberado Acreditar", que busca reforçar a conexão entre o esporte e a maior festa popular do Brasil. Após participação em Salvador, o técnico vai seguir para o Carnaval de São Paulo, neste sábado, 14, e para o Rio de Janeiro no próximo domingo, 15.
Na capital paulista, os pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior também estarão presentes em Anhembi, enquanto Ronaldo Fenômeno estará na Cidade Maravilhosa no Camarote Nº1 da Sapucaí.
Técnico do Brasil desde maio de 2025, Ancelotti tem contrato até o final desta temporada com a CBF, mas a renovação do vínculo até a Copa do Mundo de 2030, que será sediada na Espanha, Marrocos e Portugal, é uma prioridade da entidade neste momento.
