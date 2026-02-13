Menu
CARNAVAL
CARNAVAL

Bombeiros: Calor e álcool elevam ocorrências no Circuito Mestre Bimba

Posto do CBMBA registra aumento de desmaios provocados por calor, álcool e falta de alimentação

Silvânia Nascimento / Portal Massa!

Por Silvânia Nascimento / Portal Massa!

13/02/2026 - 17:40 h

Equipes distribuídas na festa intensificam atendimentos a casos de dificuldade respiratória.
Casos de mal-estar ocasionados pelo calor, excesso de bebida alcoólica e falta de alimentação têm liderado as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), no Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Conforme informações passadas pelo tenente Jonae Braz, comandante do posto do CBMBA instalado na localidade, entre esta quinta-feira, 12 e esta sexta-feira, 13, as patrulhas distribuídas na festa flagraram e atenderam diversas ocorrências desse tipo.

Glória Groove é anunciada como atração surpresa em bloco de Salvador
Samba perdeu força? Daniela Mercury defende tradição e cita nova geração
Carla Perez abre o jogo sobre saída do Algodão Doce e cita possível substituta

“O que a gente vem notando é que, com o calor, as pessoas estão abusando da ingestão de bebidas alcoólicas. Sabemos que o álcool desidrata, então, a recomendação é que as pessoas se hidratem com bastante água, principalmente as crianças e os idosos, que têm o metabolismo mais lento. Recebemos aqui no nosso posto algumas demandas de pessoas que estavam passando mal, justamente porque o sol quente e a aglomeração de pessoas fazem com que os foliões fiquem com dificuldade respiratória. É essa situação que gera a inconsciência, o desmaio”, alertou o oficial, em entrevista ao Massa!.

“No percurso, encontramos muitas pessoas passando mal por conta disso. Quando perguntamos sobre a alimentação, elas falaram que não tinham ingerido água, apenas bebida alcoólica, sem terem se alimentado. Então, alimentação é importante, não alimentação pesada, mas uma alimentação à base de frutas, mais leve, porque, para aguentar a dinâmica do carnaval, tem que estar bem alimentado e bem hidratado. Nessa época de aglomeração, festa na rua, o corpo exige mais hidratação, mais alimentação, porque as pessoas andam muito e fazem muita força física”, completou.

