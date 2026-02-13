POLÊMICA
Bruno Monteiro reage após Daniela Mercury ter vitória na Justiça
Secretário de Cultura marcou presença na saída do Olodum, nesta sexta-feira, 13, no Pelourinho
Por Leilane Teixeira e Yuri Abreu
O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, reagiu após a cantora Daniela Mercury obter uma vitória na Justiça. O bloco Crocodilo, comandado por ela, conseguiu na Justiça o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina.
Desta forma, o bloco abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando a posição histórica no circuito.
Questionado sobre o assunto nesta sexta-feira, 13, durante a saída do Olodum, no Pelourinho, Centro Histórico, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que a artista está no direito de fazer a sua defesa.
"Cada artista vai fazer sua defesa. Eu respeito a Daniela. A memória mais forte da Daniela é o Pôr do Som, ela tem grandeza para isso. Ela é embaixadora do tema das crianças", afirmou Jerônimo.
Ensinamento
Ao lado do governador durante a apresentação do bloco afro, Bruno Monteiro disse que não entraria no mérito da questão. No entanto, ressaltou que o episódio deve servir de ensinamento é sobre a organização do Carnaval.
"A gente precisa enfrentar esse tema entendendo que uma melhor organização, que os critérios sendo discutidos de uma forma transparente, com todo mundo participando e com a maior antecedência possível, evita esse tipo de discussão", afirmou Bruno Monteiro.
"Todo mundo quer se apresentar, todo mundo tem legitimidade de ocupar esse espaço, especialmente o circuito Barra-Ondina, que nos últimos anos se tornou muito disputado, especialmente do ponto de vista comercial. Então eu espero que esse episódio seja um episódio isolado E que ele sirva de ensinamento e inspiração para a organização ser melhor e com mais antecedência nos próximos anos", completou o titular da Secult.
