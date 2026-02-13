Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Bruno Monteiro reage após Daniela Mercury ter vitória na Justiça

Secretário de Cultura marcou presença na saída do Olodum, nesta sexta-feira, 13, no Pelourinho

Leilane Teixeira e Yuri Abreu

Por Leilane Teixeira e Yuri Abreu

13/02/2026 - 19:04 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro
Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro -

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, reagiu após a cantora Daniela Mercury obter uma vitória na Justiça. O bloco Crocodilo, comandado por ela, conseguiu na Justiça o direito de voltar a ser o primeiro a desfilar no Circuito Barra-Ondina.

Desta forma, o bloco abrirá os desfiles no domingo, 15, e na segunda-feira, 16, a partir das 15h30, retomando a posição histórica no circuito.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bruno Monteiro destaca papel e presença da cultura na Festa de Iemanjá
Bruno Monteiro celebra Título de Cidadão Baiano: “Muito honrado"
Carnaval sem trio na Barra? Bruno Monteiro avalia projeto da Câmara

Questionado sobre o assunto nesta sexta-feira, 13, durante a saída do Olodum, no Pelourinho, Centro Histórico, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse que a artista está no direito de fazer a sua defesa.

"Cada artista vai fazer sua defesa. Eu respeito a Daniela. A memória mais forte da Daniela é o Pôr do Som, ela tem grandeza para isso. Ela é embaixadora do tema das crianças", afirmou Jerônimo.

Ensinamento

Ao lado do governador durante a apresentação do bloco afro, Bruno Monteiro disse que não entraria no mérito da questão. No entanto, ressaltou que o episódio deve servir de ensinamento é sobre a organização do Carnaval.

"A gente precisa enfrentar esse tema entendendo que uma melhor organização, que os critérios sendo discutidos de uma forma transparente, com todo mundo participando e com a maior antecedência possível, evita esse tipo de discussão", afirmou Bruno Monteiro.

"Todo mundo quer se apresentar, todo mundo tem legitimidade de ocupar esse espaço, especialmente o circuito Barra-Ondina, que nos últimos anos se tornou muito disputado, especialmente do ponto de vista comercial. Então eu espero que esse episódio seja um episódio isolado E que ele sirva de ensinamento e inspiração para a organização ser melhor e com mais antecedência nos próximos anos", completou o titular da Secult.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bruno monteiro Carnaval 2026 daniela mercury Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro
Play

Vídeo: coronel Sturaro surpreende e vira folião na pipoca de Bell Marques

Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro
Play

Oficialmente, Carnaval! Xanddy Harmonia abre folia em Salvador no ritmo do samba

Secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro
Play

Bruna Marquezine chega a Salvador para carnaval com Shawn Mendes

x