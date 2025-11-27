Bruno Monteiro celebra Título de Cidadão Baiano: “Muito honrado"

Bruno Monteiro recebeu o Título de Cidadão Baiano, em cerimônia nesta quinta-feira, 27. - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, foi agraciado com o Título de Cidadão Baiano em cerimônia que lotou o Plenário Orlando Spínola, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), na tarde desta quinta-feira, 27.

Nascido em Porto Alegre (RS), o jornalista exaltou a homenagem e disse que a honraria é um reconhecimento de sua relação de mais de duas décadas com o estado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Eu tenho muita satisfação em hoje poder, por meio do meu trabalho e por meio da cultura, retribuir à Bahia tudo o que ela me deu ao longo de mais de 20 anos, especialmente por meio da cultura. Foi justamente a cultura que me atraiu à Bahia lá atrás e hoje eu consigo, por conta desse trabalho, com essa missão tão honrosa que o governador Jerônimo me deu, trabalhar para a democratização, para a territorialização, para que a cultura seja cada vez mais fortalecida”, disse o gaúcho à imprensa que esteve no local.

Monteiro ainda afirmou que considera o título como “uma nova certidão de nascimento”, o que, segundo ele, o motiva e o deixa ainda mais comprometido com o fomento da cultura na Bahia.

“Não é só o seu caráter simbólico, a sua dimensão lúdica, mas a sua dimensão econômica, a sua dimensão do desenvolvimento do Estado e tudo isso tem crescido muito na nossa gestão. Eu tenho muita satisfação de estar à frente dessa secretaria nesse momento e muito honrado com esse título que eu recebo hoje, que eu considero o mais importante da minha vida”, concluiu.

A homenagem foi proposta pela deputada Fabíola Mansur (PSB), por meio de projeto de resolução. A socialista justificou que Bruno sempre teve, desde a sua mais tenra idade, relação com a Bahia e com a cultura do estado.

“Bruno é um cara sensível, da democracia, da liberdade criativa, mas é um cara que, como gestor cultural, também soube amar a Bahia, amar a diversidade cultural da Bahia e tentar, com muito respeito, dialogar com a classe artística, dialogar com os diversos atores, das diversas linguagens, aceitar as críticas e também, promover a cultura. É um homem corajoso, um homem que eu tenho muito respeito e tem a grandeza de ser um gaúcho em terras baianas gerindo a cultura”, disse a parlamentar.

Cerimônia contou com a presença de políticos e artistas. | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Além de políticos, a classe artística também compareceu em peso ao evento. Um deles foi o cantor, compositor e multi instrumentista Carlinhos Brown, que destacou a trajetória do secretário

“Bruno chega na Bahia como um comunicador e se especializa na cultura baiana. E é claro, um colaborador já com feitos em quesito muito importante que é lidar com a cultura que é muito importante, é um eterno aprendizado. Então estamos aqui hoje sim para homenageá-lo e agradecer pelos seus feitos”, disse o Cacique.

Perfil

Secretário de Cultura da Bahia desde janeiro de 2023, Bruno Monteiro nasceu em 1983 na capital gaúcha. Foi chefe de gabinete no Ministério de Direitos Humanos e no Ministério de Políticas para as Mulheres, além de ter sido assessor especial da Presidência da República, no governo da presidenta Dilma Rousseff.

Bruno Monteiro é gaúcho e tem relação de mais de 20 anos com a Bahia. | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Como produtor cultural, atuou na Coordenação de Produção do documentário “Democracia em Vertigem”, indicado ao Oscar. Também atuou na produção de artistas, como Caetano Veloso. Teve atuação de destaque no ativismo cultural, sendo um dos fundadores do movimento “342 Artes”, de movimentação da classe artística em causas políticas visando combater a criminalização e a censura às manifestações artísticas e culturais.

De 2018 a 2022, coordenou a comunicação do senador Jaques Wagner. Em 2022, coordenou a comunicação da campanha vitoriosa de Jerônimo Rodrigues ao Governo do Estado.